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В Украине всех учеников 9−11 классов научат стрелять

15 февраля 2022, 22:37

Как сообщают, основная задача - научить подростков безопасному обращению с оружием.

учения детей
Учения детей / facebook.com/EducationOfficeLviv

Во Львове школьников начали обучать стрельбе для учащихся 9−11 классов.

Занятия будут проводить каждый день, стрелять научат всех старшеклассников.

Как сообщается, с детьми занимаются профессионалы, которые проводят соответствующие инструктажи по технике безопасности, а также снабжают всем необходимым оборудованием.

В Управлении образования ЛГС есть 20 учреждений, где созданы все условия для стрелковой выучки.

Но это не помешает охватить обучением всех старшеклассников, ведь они будут приходить в стрелковые помещения из соседних школ.

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"Мы проводим обучение по стрельбе для всех учащихся 9−11 классов. Наша задача - научить подростков безопасному обращению с оружием, а также основам практической стрельбы", - сообщают в управлении образования.

Как ранее сообщали, американские СМИ сообщали, что РФ продолжает перебрасывать к украинской границе боевые подразделения – и на своей территории, и в Беларуси. Россия стянула к украинской границе уже 70% необходимого количества военных для возможного полномасштабного вторжения. К вторжению готовы уже более 62 тысяч военнослужащих.

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