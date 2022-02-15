В Украине всех учеников 9−11 классов научат стрелять

Как сообщают, основная задача - научить подростков безопасному обращению с оружием.
Во Львове школьников начали обучать стрельбе для учащихся 9−11 классов.
Занятия будут проводить каждый день, стрелять научат всех старшеклассников.
Как сообщается, с детьми занимаются профессионалы, которые проводят соответствующие инструктажи по технике безопасности, а также снабжают всем необходимым оборудованием.
В Управлении образования ЛГС есть 20 учреждений, где созданы все условия для стрелковой выучки.
Но это не помешает охватить обучением всех старшеклассников, ведь они будут приходить в стрелковые помещения из соседних школ.
"Мы проводим обучение по стрельбе для всех учащихся 9−11 классов. Наша задача - научить подростков безопасному обращению с оружием, а также основам практической стрельбы", - сообщают в управлении образования.
Как ранее сообщали, американские СМИ сообщали, что РФ продолжает перебрасывать к украинской границе боевые подразделения – и на своей территории, и в Беларуси. Россия стянула к украинской границе уже 70% необходимого количества военных для возможного полномасштабного вторжения. К вторжению готовы уже более 62 тысяч военнослужащих.
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