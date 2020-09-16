В Украине вводят водительские права и техпаспорт нового образца

Обновленные документы уже утверждены на заседании Кабмина.
Кабинет министров Украины 16 сентября в рамках заседания принял постановление о внедрении в стране нового водительского удостоверения и техпаспорта.
Как сообщает пресс-служба Кабмина, в удостоверение водителя внесут отметку о предоставлении лицом согласия или несогласия на посмертное донорство, включая сведения о отношении группы крови.
Согласно новым правилам, в свидетельство о регистрации транспортного средства будут вносить уровень экологических норм, которому соответствует транспортное средство.
В Украине были внесены изменения правила сдачи экзаменов для получения водительских прав и выдачи удостоверений.
Верховная Рада готова расширить полномочия полицейских, которые смогут останавливать транспортные средства на дорогах без объяснения точной и объективной причины. Водителей будут останавливать с целью профилактики или же проверки наличия документов.
Ранее в МВД анонсировали новые меры, направленные против водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения. Штрафы за нарушения ПДД возрастут, а таких лиц будут лишать водительских прав.