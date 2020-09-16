В Украине вводят водительские права и техпаспорт нового образца

В Украине обновили водительские документы / Фото: depositphotos

Кабинет министров Украины 16 сентября в рамках заседания принял постановление о внедрении в стране нового водительского удостоверения и техпаспорта.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, в удостоверение водителя внесут отметку о предоставлении лицом согласия или несогласия на посмертное донорство, включая сведения о отношении группы крови.

Согласно новым правилам, в свидетельство о регистрации транспортного средства будут вносить уровень экологических норм, которому соответствует транспортное средство.