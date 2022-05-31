В Украине запретят курить электронные сигареты: названы штрафы

С 11 июля заработает норма о запрете курения устройств для нагрева табака в определенных местах
В Украине решением Верховной Рады электронные сигареты приравняли к обычным.
Так, уже с 11 июля заработает норма о запрете курения устройств для нагрева табака в определенных местах на уровне с сигаретами, электронными сигаретами и кальянами.
"Безопасного курения не существует, любые табачные выбросы вредны для людей вокруг, даже если мы их не чувствуем", - подчеркивает председатель подкомитета по вопросам обеспечения эпидемической безопасности, борьбы с ВИЧ/СПИДом и социально опасными заболеваниями Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, народный депутат Лада Булах в своем Facebook.
Таким образом курить электронные сигареты (как и обычные) будет запрещено:
- в лифтах и таксофонах;
- в помещениях и на территории заведений здравоохранения;
- в помещениях и на территории учебных заведений;
- в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
- в помещениях заведений ресторанного хозяйства;
- в помещениях объектов культурного назначения;
- в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;
- в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
- в помещениях гостиниц и средств размещения граждан;
- в помещениях общежитий;
- на детских площадках;
- в местах общего использования жилых домов;
- в подземных переходах;
- в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе такси;
- на вокзалах и станциях;
- на остановках маршрутных транспортных средств.
Также запрещается курение электронных сигарет в аэропортах, кроме специально отведенных для этого мест.
Какими будут штрафы
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Ранее сообщали, что первые Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.
Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.
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