В Украине значительно снизились цены на свинину: в чем причина

Известно, что представители мясопереработки ожидают на следующей неделе стабилизации цен закупки.
На текущей неделе средняя цены свинины живой массой уменьшилась на 2,5% по сравнению с предыдущей неделей и составила 43,7 грн/кг, сообщили аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ).
"По результатам предыдущих торгов операторы центральных и восточных областей пересмотрели цены на 0,5-2 грн/кг в сторону понижения. Поэтому ценовой коридор в этих регионах понизился до 43-45 грн/кг. Однако на Западе страны произошла стабилизация цен в диапазоне 42-43,5 грн/кг", - говорится в сообщении.
Известно, что представители мясопереработки ожидают на следующей неделе стабилизации цен закупки.
"Торговля свининой идет планово и соответствует обычным сезонным тенденциям, а спрос и предложение на рынке живца относительно уравновешены", - отметили мясопереработчики.
Как сообщал Главред, ранее в Украинском союзе промышленников и предпринимателей заявляли, что высокие цены на энергоносители спровоцируют подорожание овощей. Тепличная отрасль погрузилась в серьезный кризис, а стоимость овощей может взлететь минимум на 40%. В такой ситуации отечественные продукты могут проигрывать конкуренцию на рынке импортным овощам.
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