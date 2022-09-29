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В Украину из российского плена вернули 6 человек: среди них есть женщины

29 сентября 2022, 17:25

Из плена вернули 4 морпехов и двух гражданских женщин.

украинцы вернулись из плена
6 украинцев вернули в Украину из российского плена / Андрей Ермак

В Украину удалось вернуть еще 6 человек, которые находились в российском плену. Среди них 4 морпеха и две гражданских женщины. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Когда я вижу, как наши люди едут домой и могут обнять своих родных после плена у врага, потерявшего любое человеческое лицо, это лучшая мотивация работать 24/7. Итак, еще больше наших – дома. Состоялся очередной обмен пленными. Мы вернули 6 наших людей — четырех морпехов и двух гражданских", — рассказал Ермак.

Из плена удалось вернуть домой офицеров Булахова Алексея и Костенко Николая, солдатов Герасименко Людмилу и Ивана Земляного, а также двух граждански - Андруша Викторию и Майбороду Яну.

Оккупанты взяли Викторию в плен после того, как обнаружили у неё в телефоне фото российской техники. Эти фото она передавала ВСУ. Женщину увезли в Курское СИЗО. У Майбороды Яны также нашли фото, у нее были изображения техники на территории Чернобыльской зоны.

Украинские военные попали в плен, когда защищали Мариуполь.

"Переговоры об обмене – это сложная работа, а лучшее вознаграждение за нее – свобода украинцев. Именно это стимулирует работать на максимум эффективности. Обмены продолжаются. Наша цель – вернуть всех наших людей. Над этим работаем нон-стоп, и мы обязательно это сделаем", — написал Ермак.

Обмен пленными между Россией и Украиной

Вечером 21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего домой вернулись защитники Мариуполя. Обмен пленными состоялся в Черниговской области.

Всего домой вернулись 215 украинцев. Среди них также бойцы полка "Азов" и командиры Денис Прокопенко ("Редис"), Сергей Волынский ("Волына"), исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"). Также вернулась Екатерина Полищук "Пташка".

Позже стало известно, что из 215 украинских защитников, вернувшихся домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом заявил и.о. председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Отмечается, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

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