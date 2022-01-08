В Украину несется опасная погода

Украину завалит снегом / УНИАН

Синоптики прогнозируют в воскресенье, 9 января, ухудшение погоды в Украине. В стране ожидаются морозы, снегопады и гололедица.

По данным Укргидрометцентра, это ночью в Карпатах, Ровенской и Житомирской, утром и днем 9 января в Киевской областях пройдет мокрый снег с налипанием. Снег покроет землю на 4-10 см.

В западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах прогнозируется гололедица.

Ночью столбики термометров покажут 3-7 градусов мороза. Днем - 0+2 градусов. Исключением будут южные области, где температура воздуха прогреется до +5 градусов.

Кроме этого, в Киеве в воскресенье будет облачная погода с сильным снегом и порывами юго-западного ветра – 3-5 м/c. Температура -3 градуса.

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Читайте такжеОт аномального тепла до мощного мороза: погода в январе устроит сюрприз украинцамНапомним, киевские власти предупредили, что 9 января с 7:00 до 10:00 будет действовать запрет на въезд крупногабаритного транспорта в столицу. Решение было принято для того, чтобы минимизировать возникновение пробок и обеспечить беспрепятственные условия для работы снегоуборочной техники.

Спецтехника дорожников к началу осадков приступит к обработке дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами.

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