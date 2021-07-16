УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В университете Метинвеста для преподавания будут привлекать европейских ученых и практиков

16 июля 2021, 18:43

Ключевые цели проекта – появление в Украине высшего образования европейского уровня.

Метинвест
Метинвест / metinvestholding.com

В первом в Украине негосударственном горно-металлургическом вузе Метинвест Политехника для преподавания привлекаются ученые и практики из Германии, Польши, Португалии, а также украинские педагоги и специалисты группы Метинвест. Об этом сообщается на сайте компании.

"Для преподавания в вузе привлекаются ученые и практики из Германии, Польши, Португалии, а также украинские педагоги из других вузов и специалисты из "Метинвеста", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сегодня университет формирует штат, в котором уже 11 докторов и 22 кандидата наук, разрабатывает учебные программы, продолжает получать лицензии. С международными партнерами согласовываются условия по оборудованию лабораторий, вовлечению их в образовательную работу.

Метинвест Политехника также создает коллаборации с ведущими вузами Украины. В июне университет заключил меморандум о сотрудничестве с Киевским политехническим институтом имени Игоря Сикорского.

Вузы будут готовить бакалавров, магистров и ученых в сфере металлургии и горного дела.

Реклама

В частности, студенты Метинвест Политехники смогут обучаться в КПИ, а студенты КПИ получат возможность проходить практику на предприятиях Метинвеста, чтобы максимально соответствовать современным требованиям бизнеса. Стажировки на производстве для преподавателей КПИ помогут им лучше разбираться в современных технологиях.

В долгосрочной перспективе в планах вузов - формирование научных школ, создание научно-практического хаба, выход на международные научные площадки и реализация программ двойных дипломов.

Как отметил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, строительство университета - это большой шаг государственно-частного партнерства.

"Мне очень приятно, что именно на Донбассе в кооперации с другими заведениями и при поддержке такого мощного инвестора, как Метинвест, происходит это историческое событие", - сказал он.

"Это очень мощный шаг бизнеса, который показывает, что сегодня страна не должна быть на задворках мира, а должна идти за передовыми технологиями шестого технологического уклада - именно в этом задумка развития этого университета", - добавил министр.

Метинвест Политехника позиционируется как университет будущего, предоставляющий новые широкие возможности для молодежи. Университет учрежден в июне 2020 года Группой Метинвест.

Ключевые цели проекта – появление в Украине высшего образования европейского уровня и развитие нового формата высшего образования в нашей стране. В университете смогут обучаться люди, которые выбрали для себя востребованные на рынке труда технические специальности. Лучшим студентам Группа Метинвест гарантирует первое рабочее место, финансовую и прочие мотивации.

Первый набор студентов в горно-металлургический университет Метинвест Политехника запланирован на сентябрь 2022 года.

Метинвест
Сейчас вы просматриваете новость «В университете Метинвеста для преподавания будут привлекать европейских ученых и практиков». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп долгожителей: сколько в среднем живут знаки ЗодиакаГороскоп долгожителей: сколько в среднем живут знаки Зодиака Интимные фото Jerry Heil топлес в Сети произвели фурорИнтимные фото Jerry Heil топлес в Сети произвели фурор Сфотографировали в раздевалке и выложили на порносайт: на одесском пляже сняли несовершеннолетнююСфотографировали в раздевалке и выложили на порносайт: на одесском пляже сняли несовершеннолетнюю Арсен Аваков официально подал в отставкуАрсен Аваков официально подал в отставку Как понять, насколько у вас сильный иммунитет: пять маркеровКак понять, насколько у вас сильный иммунитет: пять маркеров

Последние новости

19:55

Приметы на 17 июля: что нельзя делать в день Андрея

19:28

"Дима, мы успели": маленький одессит с редким заболеванием получил самый дорогой укол в мире Видео

19:17

"Будут еще более жесткие ограничения": в СНБО анонсировали усиление карантина в Украине Видео

19:11

В мэрии Киева предупредили о подготовке к новому локдауну и ограничении работы транспорта Видео

19:01

Популярные схемы мошенничества в Facebook: специалисты рассказали, как не попасть на удочку

Реклама
18:58

В Днепре мужчина прямо на дороге ударил водителя авто домкратом по голове Видео

18:48

СНБО ввел новые санкции против 9 украинцев из списка США Видео

18:43

В университете Метинвеста для преподавания будут привлекать европейских ученых и практиков

18:35

Август будет "адским": синоптики назвали дату самой опасной жары Видео

18:28

В Мариуполе стартует строительство горно-металлургического вуза "Метинвест Политехника"

18:27

Финита ля комедия: айтишницу, которая "не переваривает" украинский язык, выгнали с работы

18:05

Огонь поднялся на несколько метров: в Донецке взорвался газопровод Видео

17:40

Любительница Росси Ани Лорак приехала в Украину с концертами впервые со своего побега

17:38

Туристов из Украины ждут проблемы при въезде в ЕС: в Минздраве сделали заявление о COVID-паспортах Видео

17:37

"Большая стройка": в Одессе начала принимать самолеты новая взлетно-посадочная полоса

17:25

Клубы УПЛ обязали нанести на форму лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава"

17:21

В Украине переназначили субсидии: кто теперь не получит помощь Видео

17:11

На Черкасчине мужчина изнасиловал, убил пенсионерку и сжег ее дом Видео

16:54

Маскарад 2 сезон - Юрия Горбунова заменил другой ведущий

16:49

Поврежденный отрезок трассы Киев-Одесса отремонтируют до 3 августа - Кубраков

Реклама
16:38

Украинцев ждут дополнительные выходные: Кабмин перенесет рабочие дни Видео

16:36

Россия давит на Украину, а судьбу СП-2 нужно решать: у Зеленского призвали Байдена к удару Видео

16:31

В Сети появились первые отзывы на фильм Отряд самоубийц 2

16:11

Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 июля для каждого знака Зодиака Видео

15:58

Сколько пить воды, когда пекло на улице: врачи дали ответ Видео

15:44

Контрудар против гибридных угроз: Германия и Литва стянули войска к границам Беларуси

15:41

Что нужно есть, чтобы стареть быстрее: три продукта Видео

15:34

Из квартиры ужасно воняло: в Каменском психически больная женщина жила с разлагающимся трупом матери Видео

15:28

"Купить минералку и потерять глаз": львовянин едва не остался инвалидом из-за бутылки воды

15:27

Самая вкусная закуска: рулетики из огурцов Видео

15:12

Путь к хаосу и бунтам: чего ждать от нового руководителя МВД мнение

15:10

На Украину обрушится похолодание: синоптик предупредила о резком изменении погоды Видео

14:55

Холостячка Злала Огневич представила жаркий клип на песню Мій назавжди Видео

14:51

Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника

14:50

Курбан-байрам 2021: какого числа, что за праздник, традиции Видео

14:45

Статья Путина об Украине на "вооружении" армии России: в Кремле объяснили ситуацию Видео

14:44

О чем думает мозг, пока мы спим: ученые дали ответ Видео

14:42

С октября пенсионеры получат дополнительные деньги: Шмыгаль пояснил, кто и сколько

14:38

"Вам тут не рады": ультрас Динамо надругались над эмблемой Шахтера в сердце Киева

14:35

Как отсрочить Альцгеймера на 5 лет: ученые назвали игру, которую знает каждый Видео

Реклама
14:32

Худший сценарий для Украины: Ляшко предупредил о новой вспышке COVID-19 Видео

14:19

Врачи назвали суши, которые считаются здоровыми: от остальных стоит отказаться Видео

13:58

500 дней "Большой стройки" Зеленского: эксперт назвал результаты

13:48

Битва с РФ и национальное сопротивление: в Украине появится тероборона и возрастет численность ВСУ Видео

13:42

Jerry Heil и Анна Тринчер выпустили совместную песню Плакса Видео

13:40

В Киеве на Трухановом острове коммунальщик косил песок на склоне Видео

13:21

Индийский штамм коронавируса: ключевые отличия Видео

12:54

"Звучит мерзко": в Киеве блогерша влипла в скандал из-за украинского языка

12:45

Фронтмен Maneskin Дамиано Давид снялся в одном белье в клипе I wanna be your slave Видео

12:39

Монастырский – новый глава МВД: Верховная Рада назначила замену Авакову Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять