В Воздушных силах Украины отреагировали на взрывы на военной базе России в Энгельсе

После "хлопка" в Энгельсе, вероятно, повреждены два российских бомбардировщика - Игнат / Коллаж скриншот видео Соцсети, Командование ВС ВСУ

Взрывы на военном аэродроме Энгельс в Саратовской области (оттуда оккупанты вылетают, чтобы бомбить Украину) в России привели к повреждению, вероятно, двух стратегических бомбардировщиков оккупантов. В Воздушных силах Украины не знают, кто это сделал, но поздравляют волонтеров с праздником.

На своей странице в социальной сети Facebook спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, комментируя взрывы на военной базе агрессора в Энгельсе, отметил, что неизвестно, кто к этому причастен. Вероятно, повреждены два стратегических бомбардировщика российских войск.

При этом он поздравил украинцев с Днем волонтера.

"А кто это сделал? Хлопок на аэродроме Энгельс. Пишут, что повреждены два рашистских стратегических бомбардировщика. С Днем волонтера!" – подчеркнул Юрий Игнат.

К слову, по данным Telegram-канала Вертикаль, после взрыва было уничтожено 8 военных самолетов российских оккупантов, которые бомбили Украину.

"На российских аеродромах уничтожены более 8 самолетов, которые участвовали в массовых ударах по Украине", - указано в сообщении.

Взрывы на военной базе России в Энгельсе

Российские СМИ 5 декабря сообщили, что 5 декабря утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. По их данным, ударный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Повреждены минимум два Ту-95.

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал, что удары пришлись минимум по трем военным самолетам РФ. Причина – неосторожное курение. Он отметил, что с этой авиабазы вылетают самолеты для бомбардировок Украины.

Взрыв на военной базе России в Энгельсе / Соцсети

На днях журналисты Spiegel сообщили, что оккупанты РФ проводят тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали там почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты говорил, что ситуация указывает на возможную подготовку к крупномасштабной атаке на Украину.

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