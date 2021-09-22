Вакцинация от COVID-19: Комаровский назвал надежную защиту от опасного штамма Дельта

/ УНИАН

Всемирная организация здравоохранения пока призывает все страны не делать третью дозу вакцины от коронавирусной инфекции, заявил известный врач-педиатр Евгений Комаровский.

Как заявил он, отвечая на вопросы читателей, это объясняется не целесообразностью защиты от ковида, а этическими соображениями.

"Мол, пока в огромном количестве стран мира не хватает вакцин даже на первую дозу, а где-то получают уже третью дозу, это нечестно и бесчеловечно", - пояснил медик.

Он пояснил, что массовое использование Израилем и США вакцин для третьей дозы подтверждает заботу этих стран о своих гражданах.

"Собственно говоря, призывы ВОЗ не делать третью дозу, сравнимы с призывами закрыть рестораны, потому что в Африке голодают. Логика примерно такая же", - подчеркнул он.

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Вместе с тем медик отметил, что третья доза вакцины от коронавируса резко увеличивает — минимум в три-четыре раза — количество антител у человека: "Поэтому даже если это не совсем те антитела, то это все равно сдерживает размножение штамма "Дельта".

"Я лично отношусь к третьей дозе вакцины от коронавируса исключительно положительно, и если будет такая возможность, все сделаю для того, чтобы привиться. Так что если у вас в стране уже есть такая возможность — вакцинируйтесь обязательно", - добавил Комаровский и пояснил, что для этой цели подойдет любая из вакцин.

Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.