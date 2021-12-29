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"Вакцинировался COVID": нардеп Тищенко оконфузился в прямом эфире

29 декабря 2021, 14:54
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На уточненный вопрос ведущей Кати Осадчей о названии вакцины, нардеп Николай Тищенко ответил, что "болел COVID-19, потом вакцинировался COVID".

Тищенко
Николай Тищенко / УНИАН

Народный депутат из фракции "Слуга народа" (политсила президента Зеленского) Николай Тищенко оговорился в телеэфире и заявил, что "вакцинировался COVID". Инцидент произошел в рамках программы "Светская жизнь" на канале "1+1".

"Во-первых, я болел COVID-19, во-вторых, я сертифицировался в парламенте. В-третьих, я как замглавы фракции должен давать пример для людей," – заявил Тищенко в ответ на вопрос ведущей передачи Екатерины Осадчей.

На уточненный ее вопрос о названии вакцины, нардеп ответил, что "болел COVID-19, потом вакцинировался COVID". Позже, однако, Тищенко все же уточнил, что вакцинировался вакциной производства Pfizer.

К слову, ранее Тищенко подозревали в использовании поддельного сертификата о вакцинации в государственном мобильном приложении "Дія". Осадчая спросила нардепа по этому поводу, но Тищенко резко отрицательно ответил и добавил – дескать, его "оболгали".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Николай Тищенко в очередной раз удивил скандальным заявлением. Оказывается, народный избранник вовсе не ориентируется в нынешних ценах в Украине.

Хотя за продуктами ходит на самый дорогой в столице Бессарабский рынок. Но, по словам Тищенко, находит там довольно доступные по ценам продукты.

В частности, "слуга народа" заявил, что гречку покупает по 12 гривен за килограмм, говядину - по 50-70 гривен за килограмм, а сало - от 50 до 100 гривен за килограмм.

Хотя не рассекретил, сколько всего денег тратит на продукты.

viber
Катя Осадчая Николай Тищенко Светская жизнь новости Украины вакцина Pfizer
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