Вакцинированные украинцы получат привилегии: полный список

В Украине решили усилить карантинные ограничения - так, люди, которые сделали прививки получат привилегии, говорится в решении Кабмина.

Ограничения "желтой" и "красной" зон эпидемической опасности не будут распространяться на те заведения, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификаты.

Проверять посетителей заведений нужно будет с помощью внутреннего свидетельства о вакцинации, документы будут доступны в приложении Дія.

Полный список привилегий:

лица с "желтым" или "зеленым" сертификатом о вакцинации могут пересекать границу без дальнейшей самоизоляции. Соответствующее правило касается и жителей, находящихся на временно оккупированных территориях;

ограничения красного уровня не будут работать для участников, работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов при наличии у всех участников "зеленого" сертификата;

ограничения желтого уровня не будут работать для участников работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов при наличии в 80% участников "зеленого" или "желтого" сертификата.

ограничения красного уровня не будут работать для учреждений образования при наличии у всех работников "зеленого" сертификата;

ограничения желтого уровня не будут работать для учреждений образования при наличии в 80% работников "зеленого" или "желтого" сертификата;

Напомним, ранее инфекционист Борис Донской заявил, что количество больных коронавирусом украинцев достигнет 10 тысяч случаев в сутки. Поэтому "желтую" зону Украине не миновать.

Также ранее на территории Волынского региона индийский штамм коронавируса "Дельта" обнаружили у 47 человек. При этом, самому младшему инфицированному всего лишь 17 дней.