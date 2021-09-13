УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Вакцинированные украинцы получат привилегии: полный список

13 сентября 2021, 23:51
Прослушать новость
Остановить

Лица с "желтым" или "зеленым" сертификатом о вакцинации могут пересекать границу без дальнейшей самоизоляции.

карантин в Украине

В Украине решили усилить карантинные ограничения - так, люди, которые сделали прививки получат привилегии, говорится в решении Кабмина.

Ограничения "желтой" и "красной" зон эпидемической опасности не будут распространяться на те заведения, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификаты.

Проверять посетителей заведений нужно будет с помощью внутреннего свидетельства о вакцинации, документы будут доступны в приложении Дія.

Полный список привилегий:

  • лица с "желтым" или "зеленым" сертификатом о вакцинации могут пересекать границу без дальнейшей самоизоляции. Соответствующее правило касается и жителей, находящихся на временно оккупированных территориях;
  • ограничения красного уровня не будут работать для участников, работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов при наличии у всех участников "зеленого" сертификата;
  • ограничения желтого уровня не будут работать для участников работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов при наличии в 80% участников "зеленого" или "желтого" сертификата.
  • ограничения красного уровня не будут работать для учреждений образования при наличии у всех работников "зеленого" сертификата;
  • ограничения желтого уровня не будут работать для учреждений образования при наличии в 80% работников "зеленого" или "желтого" сертификата;

Напомним, ранее инфекционист Борис Донской заявил, что количество больных коронавирусом украинцев достигнет 10 тысяч случаев в сутки. Поэтому "желтую" зону Украине не миновать.

Также ранее на территории Волынского региона индийский штамм коронавируса "Дельта" обнаружили у 47 человек. При этом, самому младшему инфицированному всего лишь 17 дней.

viber
коронавирус новости Украины зоны карантина
Сейчас вы просматриваете новость «Вакцинированные украинцы получат привилегии: полный список». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Как Газпром нашими же руками аннулирует транзитный договорКак Газпром нашими же руками аннулирует транзитный договор Фестиваль безумия восьмой год подряд: как нынешний Крым иллюстрирует обыденность злаФестиваль безумия восьмой год подряд: как нынешний Крым иллюстрирует обыденность зла Непростой удар башкой об камушек, или "джампинг" по-кремлёвскиНепростой удар башкой об камушек, или "джампинг" по-кремлёвски Всплыли жуткие подробности о смерти мальчика в АртекеВсплыли жуткие подробности о смерти мальчика в Артеке В Сеть "слили" видео, как фермеры беспощадно уничтожают арбузыВ Сеть "слили" видео, как фермеры беспощадно уничтожают арбузы

Последние новости

23:51

Вакцинированные украинцы получат привилегии: полный список

23:13

МакSим призналась, что дважды переживала остановку сердца Видео

22:53

"Сложная семейная ситуация": отец похищенного мальчика в Богдановке объяснил свой поступок

22:27

В Азовском море размножается хищник, опаснее медуз Видео

22:04

Кабмин ужесточил условия работы школ в "красной" зоне Видео

Реклама
21:56

Школы Буковины на дистанционку не идут: только полный карантин Видео

21:52

Кабмин ввел новые правила карантина: что изменится для украинцев Видео

21:38

Теперь официально: ученые узнали, что телевизор творит с мозгом Видео

21:38

Синоптики назвали дату резкого похолодания в Украине до +2 градусов Видео

21:24

Нардепа Лероса заподозрили во лжи из-за поджога автомобиля

21:20

Как правильно мыть картошку: названы лучшие способы Видео

20:54

В Харькове будут производить вакцину против коронавируса Видео

20:27

В реке под Полтавой нашли мертвой женщину, у который были проблемы с бойфрендом

20:03

Пищевая непереносимость: пять признаков, что вам не подходит продукт Видео

19:51

Всплыли жуткие подробности о смерти мальчика в Артеке

19:41

Маммография вызывает рак? Врачи дали ответ Видео

19:38

Спал с канистрой от бензина: на Виннитчине рецидивист живьем сжег своего родственника Видео

19:25

В Украине изменили правила карантина - СМИ Видео

19:12

Виталий Козловский впервые откровенно рассказал о своей трагической потере

19:07

У 4-летнего сына известной украинской певицы случился инсульт Видео

Реклама
18:27

Вице-премьер Любченко придумал новые схемы для давления на бизнес и кошельки граждан - СМИ

18:12

В Запорожье мать грозилась выбросить собственного ребенка из окна: держала над "пропастью" Видео

18:11

Крепко взялись: в Украине в очередной раз повысят цены на алкоголь Видео

17:53

Новая функция "Дії": украинцев начнут извещать, если кто-то захочет взять кредит без их ведома

17:40

Бабье лето закончилось: в Украину налетит резкое похолодание и новая опасность Видео

17:29

Звезды Квартала снова феерически исполнили гимн Украины Видео

17:18

В Польше загадочно пропал украинец: его ищут больше года, копы хотят закрыть дело Видео

17:09

Речная маршрутка: из Киева в Канев запустили скоростной теплоход "Ракета" (фото)

17:05

В моду на осень 2021 вошли эффектные кардиганы в стиле 50-х, от которых невозможно оторвать взгляд Фото Видео

17:04

Удивительное открытие: названа здоровая привычка, которая удваивает риск Паркинсона Видео

17:01

Ольга Серябкина официально подтвердила беременность и показала мужа

17:01

"Видны пальчики на ножках": в Харькове нашли в кустах выброшенный человеческий эмбрион Видео

17:00

Моргенштерн собрался с концертами в Украину: в СБУ разъяснили ситуацию

16:30

В Украине ожидается три штамма гриппа и коронавирус: санврач спрогнозировал грядущий эпидсезон Видео

16:30

"Золотая медаль объединила": Беленюк рассказал, как его встретили в ВР после Олимпиады

16:26

Мадонна беспечно вывернула грудь из тесного корсета прямо на сцене

16:23

В московском музее выставили на показ захваченные на Донбассе украинские флаги (фото)

16:21

Ученые определили самую эффективную вакцину против штамма COVID-19 "Дельта"

16:05

Приметы на 14 сентября: что нельзя делать в Семенов день и как не попасть в беду Видео

16:02

Шмыгаль заговорил об изменениях правил карантина Видео

Реклама
16:01

Шевченко возвращается: Динамо нашло замену Луческу – СМИ Видео

16:00

Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака: чужая тайна, осуждение или изменения в отношениях Видео

15:50

В Киеве на "Золотых воротах" открывается персональная выставка живописи Нелли Дробот

15:47

Быстрое решение острой проблемы: новый мост в Ивано-Франковске достроят в рамках Большой стройки

15:41

Сердечный приступ: "тихие" симптомы, которые можно легко пропустить Видео

15:31

Беленюк рассказал о самом сложном препятствии на пути к "золоту" на Олимпиаде в Токио

15:29

Языковой омбудсмен прокомментировал возможный переход Украины с кириллицы на латиницу Видео

15:05

Украина может перейти в желтую зону карантина на этой неделе Видео

15:01

Потерял сознание, реанимация не помогла: в киевском Артеке умер 12-летний мальчик Видео

15:01

"Человек становится уязвимым": инфекционист рассказал, как не подхватить COVID-19 после вакцинации

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять