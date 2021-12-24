"Вам нравится Путин": на канале Рада ведущий поссорился с соратником Медведчука

Александр Качный / Скриншот

На канале Рада в прямом эфире произошел конфликт между ведущим Сергеем Ивановым и нардепом от ОПЗЖ Александром Качным.

Нардеп напомнил журналисту его неоднозначные видео на Youtube, в ответ тот назвал их сатирой.

"Я что хочешь могу говорить на телеканале Рада, я народный депутат. А вы не все можете", - заявил в какой-то момент нардеп.

Он также решил, что журналист не имеет права работать на телеканале.

В ответ Иванов обвинил депутата в поддержке президента РФ Владимира Путина и "русского мира".

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"Вам же нравится Путин, Россия, вы защищаете российские интересы в Украине, даже здесь проводите пророссийскую пропаганду", - заявил Иванов.

Качный в ответ перешел на личности, заявив, что он родился на Киевщине, а Иванов приехал в столицу с Луганщины.

Блогер парировал, что он спасался от оккупации РФ, чему способствовали такие политики, как Качный.

Скандал в прямом эфире: позиция журналиста

После эфира Иванов в мессенджере опубликовал видео сообщение, где сказал следующее о нардепе: "Это был очень напряженный эфир. Мне было сложно "вафлить" это существо, не используя те слова, на которые он заслуживает. Если он захочет прийти на "Исландию", то, я считаю, что разговор с ним (Качным - Ред.) будет начинаться с тех слов, на которые он заслуживает - типа "ну что ты, пи*арас, а?"

Что говорит нардеп от ОПЗЖ

Качный в комментарии Strana.news заявил, что канал Рада превратился в "помойку".

Он обвинил Иванова, что тот начал переходить на личности во время эфира.

"Он обвинил меня в работе на Кремль, в том, что мы "молились на Януковича". Я его сразу поймал на этих фрейдовских движениях. Я смотрел передачу "Черная пятница" на канале Исландия, где Иванов говорил, что делал минет. А когда он сказал мне про "молиться", я говорю: вы об этом подумали? Так это у вас по Фрейду. Встал на колени и "помолился". Он очень легко ведется на эти вещи. Не такой он сильный пиарщик, да и ведущий слабенький. Он понял свой проигрыш, сразу вошел в стрессовое состояние", – отмечает Качный.

"Иванов – пошлый, грубый, низкий журналист. Люди, которые занимаются черным пиаром, матерятся и говорят гадости в прямом эфире в прайм-тайме, не могут работать на госканале и нести тот же стиль поведения", – добавил Качный.

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Напомним, ранее журналист Роман Скрыпин обвинил нардепа от Оппозиционной платформы — За жизнь Нестора Шуфрича в манипуляциях, которые использовала эта политические сила и другие, в которых он состоял ранее.

Журналиста возмутила критика, которая прозвучала из уст Шуфрича в адрес западных союзников Украины, которые якобы недостаточно помогают официальному Киеву.

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