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"Вам всем капец": в Киеве "шишка" из ГФС угодила в скандал с пьянкой за рулем

29 июля 2021, 12:31
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Нетрезвой женщиной оказалась кандидат на должность главного государственного инспектора ГФС, которая ранее была судима за пьяное вождение.

В Киеве нетрезвую женщину задержали за рулем авто / Скриншот

В Киеве патрульные полицейские задержали женщину, которая управляла автомобилем в нетрезвом состоянии.

Происшествие случилось на проспекте Лобановского, где копы остановили автоледи за рулем Mazda, подозреваемую в вождении авто в состоянии опьянения. Как уточняет ресурс Киев оперативный, о нетрезвой женщине за рулем сообщил охранник супермаркета.

После того, как полицейские прибыли на место, женщина села за руль своего автомобиля и попыталась сбежать. Когда ее снова остановили, то она уверяла, что не находилась за рулем и просто "выгуливала собаку".

"Вы не знаете, кто я! Вам всем сейчас будет капец!", - говорила женщина.

Отметим, что по данным СМИ, нетрезвая женщина - кандидат на должность главного государственного инспектора ГФС и жена киевского таможенника Анна Василенко. Ранее ее как минимум два раза судили за нетрезвое вождение.

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"Тю, чего не знаем? Знаем, вы - Василенко Анна Владимировна, в прошлом частный предприниматель и безработная, а сейчас кандидат на должность "Главный государственный инспектор" в Государственной таможенной службе Украины. Муж ваш - Василенко Сергей Владимирович также недавно работает на "Киевской таможне". Ранее минимум дважды судимая за вождение в нетрезвом состоянии. Алкашка и потенциальная убийца обычная", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что жткая автомобильная авария произошла на Буковине – там в селе Сторожинец в четверг, 22 июля, женщина на авто наехала на 9-летнего мальчика, который перед столкновением упал с велосипеда. Пострадавшего ребенка госпитализировали.

новости Киева ГФС Пьяный водитель
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