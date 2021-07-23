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На Буковине 51-летняя женщина за рулем авто наехала на ребенка, который упал с велосипеда

23 июля 2021, 19:19

Женщина на авто наехала на 9-летнего мальчика, который перед столкновением упал с велосипеда.

На Буковине 51-летняя женщина за рулем авто наехала на ребенка, который упал с велосипеда / Нацполиция

Жуткая автомобильная авария произошла на Буковине – там в селе Сторожинец в четверг, 22 июля, женщина на авто наехала на 9-летнего мальчика, который перед столкновением упал с велосипеда. Пострадавшего ребенка госпитализировали.

О ДТП правоохранителям сообщили медики больницы, куда доставили ребенка. "Правоохранители установили, что 51-летняя местная жительница, двигаясь на автомобиле Audi допустила наезд на 9-летнего мальчика, который перед столкновением упал с велосипеда", — говорится в сообщении полиции.

Мальчика госпитализировала скорая.

На странице "Сторожинец +" в соцсети Facebook появилось жуткое видео наезда на ребенка.

По факту ДТП правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Ранее в Киеве на Березняках пьяный водитель за рулем Ford Fusion совершил жуткое ДТП – он не справился с управлением, наехал на бордюр и протаранил забор. Его пассажирка, находящаяся в салоне, получила очень серьезные травмы в результате аварии, и скончалась в карете "скорой".

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Муж 21-летней пассажирки сбежал после ДТП, оставив травмированную супругу лежащей на асфальте. Мужчина, как и его брат - водитель легковушки Ford Fusion, был в состоянии алкогольного опьянения.

От удара женщину выбросило из салона авто. Прибывшие на место аварии медики поместили ее в крайне тяжелом состоянии в карету неотложки с подозрением на ЗЧМТ и переломом позвоночника.

ДТП новости Черновцов
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