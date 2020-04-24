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Политолог объяснил, зачем Зеленский позвал в правительство Цушко

24 апреля 2020, 16:02

В Украине образовался настоящий кадровый голод, считает Виктор Таран.

Василий Цушко после своего назначения может заменить руководителя таможни Максима Нефедова

​Экс-руководитель МВД времен Януковича Василий Цушко может получить в управление украинскую таможню.

Такой прогноз в комментарии Главреду озвучил политолог, руководитель Центра "Эйдос", кандидат наук по государственному управлению Виктор Таран.

По его словам, возможное назначение Цушко может быть связано с отсутствием кадров.

"В настоящее время президент Зеленский чувствует колоссальную кадровую проблему. В частности, и в фискальном секторе. Если учесть персональный опыт Цушко, то можно сделать прогноз, что его могут сделать заместителем министра финансов, который будет координировать работу таможни. Будем объективными, у него действительно хороший опыт - четырежды депутат ВР, председатель Одесской ОГА, министр внутренних дел, министр экономики, председатель Антимонопольного комитета. Он понимает, как работает "фискальная и финансовая системы". И если ему отдадут руководство и он покажет результат, то не исключаю, что в дальнейшем его могут сделать главным таможенником страны", - сказал эксперт.

Таран уточнил, что в дальнейшем, если Цушко справится, его могут "перебросить" на новый фронт. Также политолог отметил, что будет очень интересно посмотреть на то, каким образом будут голосовать министры за его назначение.

"Это будет их персональная политическая ответственность за то, что они приобщают к Правительству человека, который не просто работал во времена Януковича (потому что видели их мы уже немало), но и того человека, который в свое время штурмовал ГПУ. Также в свое время он прямым текстом говорил о том, что сделал все, чтобы саботировать аресты Януковича, Клюева и Ко при Ющенко. То есть это важный винтик той системы и очень знаковая персона. Ну и самый главный вопрос - интересно было бы узнать, кто подал эту "гениальную" идею министру финансов Сергею Марченко, который работал в постреволюционном Кабмине. Нынешний министр - относительно молодой политик и не мог с ним пересекаться. Поэтому не удивлюсь, что это влияние извне. И здесь вопрос - кто в окружении Зеленского постоянно советует назначать на высокие должности чиновников Януковиче? ", - резюмировал Виктор Таран.

Напомним, накануне стало известно, что Василий Цушко подал декларацию кандидата на пост заместителя министра финансов.

Ранее большой резонанс вызвала другая "кадровая" новость - о возвращении в большую политику бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской ОГА Михаила Саакашвили. Сам политик уже поведал о своих планах на посту вице-премьера Украины и рассказал о поручении Зеленского.

Василий Цушко - биография политика

Цушко несколько раз избирался в Верховную Раду (первым заместителем главы комитета по финансовой и банковской деятельности Петра Порошенко). Затем - с 2005-го до 2006-го был одесским губернатором. В конце года Цушко сменил Юрия Луценко на посту главы Министерства внутренних дел  -в правительстве Виктора Януковича и пребывал на этом посту до декабря 2007-го.

После активного участия подконтрольных Цушко как главе МВД милиционеров в парламентском кризисе и противостоянии президента Виктора Ющенко с его оппонентами на заборах по всей Украине начали появляться надписи: "Цушко - герой", "Цушко спас Украину".

В 2010-м, после победы Януковича на выборах президента Цушко стал министром экономике в правительстве Николая Азарова. Покинул пост уже в декабре этого же года. Тогда же был назначен главой Антимонопольного комитета Украины и пребывал на этом посту до марта 2014-го.

На досрочных президентских выборах 2014-го Цушко баллотировался на пост главы страны, однако снял свою кандидатуру еще до начала голосования.

Василий Цушко Минфин таможня новости Украины
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