Вдвое больше: эксперт рассказал, сколько HIMARS нужно Украине для перелома на фронте

Украине нужно вдвое нарастить нынешние силы артиллерии/ Википедия, facebook.com

Достаточное количество ракетно-артиллерийского вооружения, которое может обеспечить перелом на фронте, у Украины может появиться не быстрее, чем в конце августа — начале сентября.

Такое предположение в интервью Главреду озвучил военный эксперт Петр Черник.

По словам Черника, на данный момент у Украины уже имеется около 10 классов артиллерийских установок, а также около 25 машин РСЗО HIMARS и MLRS 270.

"Когда мы по системам залпового огня достигнем показателя хотя бы в 50 машин и, самое главное, получим к ним дальнобойные ракеты с дальностью стрельбы до 300 километров, а артиллерийские показатели, по меньшей мере, удвоятся с соответствующей линейкой боеприпасов к ним (особенно умных боеприпасов, таких как М982 "Экскалибур"), то еще целый месяц надо будет работать, чтобы и вправду достичь перелома", - отметил Черник.

И добавил, что при выполнении этих условий перелом возможен не ранее, чем в середине октября.

"Еще раз подчеркиваю, это в лучшем случае. Потому что противника ни в коем случае нельзя недооценивать и нельзя говорить, что все, они сдались, потому что мы их очень метко бьем "Хаймарсами". Нет, не сдались и не собираются", - говорит Черник.

И добавляет, что произошедшее с военнопленными в Еленовке, было направлено на российских солдат.

"Убивая наших воинов, этот эффект был рассчитан не столько на нас, сколько на собственного солдата. Потому что они говорят своим солдатам очень простые вещи — смотрите, украинцы в Еленовке погибли, вы представляете, какие злые "укры" и что они с вами сделают, когда сдадутся в плен. То есть они таким образом поднимают уровень мотивации своего солдата, чтобы он стоял до последнего насмерть", - говорит Черник.

Также, по мнению эксперта, затихание этой фазы войны в лучшем случае может произойти в середине октября. Однако это означает, что через некоторое время война с Россией может вспыхнуть с новой силой.

Перелом на фронте - новости: