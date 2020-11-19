"Вернем все, что вы украли": Зеленский и Порошенко сцепились в Сети из-за карантина

Петр Порошенко и Владимир Зеленский занялись выяснением отношений / УНИАН

В Сети произошла заочная перепалка между президентом Владимиром Зеленским и экс-президентом Петром Порошенко.

Во время видеообращения, опубликованного в Facebook, Зеленский напомнил, что за нарушение карантина выходного дня предпринимателей будут штрафовать.

При этом глава государства прозрачно намекнул, что к нарушениям карантина выходного дня причастен и Порошенко, ведь спортивный клуб 5 элемент, владельцем которого является экс-президент, был открыт на выходных.

"Мы не будем действовать по принципу "друзьям - все, а врагам - локдаун". Санкции за нарушение карантина выходного дня будут одинаковы для всех. Это касается и владельца фитнес-клуба 5-й элемент. С одной стороны вы кричите, что ситуация с распространением COVID критическая, а с другой - способствуете этому. Вы, мне кажется... ну, надо решить, вы либо спаситель, либо коммерсант такой обычный", - сказал президент.

Зеленский также посоветовал Порошенко "не тратить средства на ботофермы, которые должны говорить о политических преследованиях оппозиции, а сохранить деньги на выплату штрафов".

"Вы уже получили один штраф. Продолжите работу на выходных - будет новый, еще один штраф. И они, согласно законодательству, будут продолжаться, пока не научитесь уважать закон. Надо будет 100 штрафов - будет 100. Возможно это, знаете, такая новая интересная модель - будем в бюджет возвращать все, что вы украли за предыдущие годы", - заявил президент.

На обвинения Зеленского отреагировал Порошенко. В своем Telegram он заявил о якобы нецелевом использовании бюджетных средств на программе Большое строительство.

"Это уже агония, Владимир Александрович. А о "вернуть украденное из бюджета", здесь вы абсолютно правы. Ваш министр Уманский раз рассказал о вашем Большом крадивныцтве", - написал Порошенко.

Напомним, полиция составила админпротокол и возбудила уголовное дело в отношении киевского спортивного клуба 5 элемент. Несмотря на карантин выходного дня спортклуб продолжал работать

Правоохранители составили административный протокол, а также возбудили уголовное дело по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Карантин выходного дня в Украине: