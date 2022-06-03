Вернулись в СССР: в оккупированном Бердянске люди остались без денег и связи и меняют вещи на еду

Бердянск находится в оккупации уже три месяца / Фото УНИАН, Запорожская ОВА

Захваченный Россией Бердянск всего за три месяца оккупации откатился ко временам СССР. Местные жители остались без денег, без связи, газа, питьевой воды, продукты подорожали до заоблачных высот, а путинские солдаты собирают с местных дань.

Из города выехали как минимум 40 тысяч человек из 113 тысяч, которые там жили. Многие остались, чтобы не потерять нажитое имущество, ведь в пустые дома оккупанты заселяют своих. Кроме того, выехать из города теперь непросто и совсем недешево, пишет Громадське.

"Мы прожили в оккупации месяц. Решили ехать, когда однажды на улице поняла, что вернулась в Советский Союз. "Откат" на 30 лет в атмосфере! На радио песни только 1950-60-х годов", – рассказала женщина, покинувшая родной город, оставив там два дома и семейный бизнес.

Семья выезжала на двух авто. Чтобы их заправить, пришлось потратить 10 тысяч гривен. Бензин в городе в конце марта стоил 250 грн за литр.

Чтобы попасть в Бердянск из Запорожья, нужно заплатить от 3 до 5 тысяч гривен, а на такси – все 8-10 тысяч. Сама же 200-километровая дорога может затянуться на три дня: на ней установлены 20 вражеских блокпостов. Там оккупанты не просто осматривают авто, документы и багажники, но заставляют полностью разгрузить авто, а мужчин – раздеться, чтобы проверить наличие татуировок.

Местный предприниматель Виктор, который 8 лет назад перебрался в Бердянск из Киева и открыл гостевой дом на 30 человек, говорит, что не уехал из города, поскольку имеет дом на побережье моря и подозревает, что его "отожмут", как только владелец уедет.

"До апреля были какие-то деньги, у меня всегда было много запасов продуктов, в том числе и консервация. Но все заканчивается, я принял трех переселенцев из Донецкой области, приходится с ними всем делиться – живые же люди! (…) Потихоньку продаем все, что можем. Продал кое-что из вещей, мобильный телефон и ноутбук почти за бесценок отдал. Скоро огород даст урожай, но надо хлеб, сахар, подсолнечное масло, специи, не говорю уже о кофе, чае или сигаретах. Чай пьем из вишневых и малиновых веточек. А вот с сигаретами – ужас", – сказал мужчина.

Какие цены в Бердянске

Цены в Бердянске полностью вышли из-под контроля. Растворимый и зерновый кофе в среднем стоит 1200 гривен за килограмм.

Остальные продукты тоже не радуют стоимостью (первая цифра – до начала вторжения, вторая – в марте, третья – по состоянию на начало июня):

подсолнечное масло – 60-140-90 грн;

сахар – 16-150-40 грн;

рис – 32-160-80 грн;

гречиха – 38-200-100 грн;

сигареты – 30-150-60 грн;

десяток яиц – 20-100-40 грн.

Мясо в городе продают дороже двухсот гривен за килограмм, курятина подорожала в два-три раза, а местная рыба – в три раза. Также подорожали спички, мыло, средства гигиены, свечи. Многих товаров нет в магазинах.

Люди стали менять вещи на продукты, продавать даже кухонную утварь за бесценок, лишь бы как-то выжить.

Оставшиеся в городе бюджетники и пенсионеры продолжают получать средства из госбюджета, но снять с карты наличные стоит 10-15% от суммы, а почтальоны Укрпочты пенсии уже не приносят.

Именно из-за неимения средств у людей, как отмечает издание, возникают очереди за гуманитаркой от оккупантов.

Оккупанты требуют дань с предпринимателей Бердянска

Путинские солдаты отжали в городе хлебзавод, мясокомбинат, предприятие по производству тротуарной плитки и не только. Они сидят в управлении СБУ, отделении полиции, городском совете, бердянской колонии, райадминистрации (тут базируются работники ФСБ).

"Оборудование у фермеров в селах, весь транспорт забрали, кое-кому еще и не вернули. У них два варианта: все забираем или сотрудничаешь с нами", – рассказала местная предпринимательница.

С тех предпринимателей, которые пошли на сотрудничество с оккупантами, ежемесячно собирают дань вооруженные буряты. Деньги берут только наличными.

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В городе также до сих пор нет газоснабжения. Цены на дрова и уголь заоблачные - куб дров стоит 1200 гривен.

Проблемы есть также с водоснабжением. Вода только техническая, поскольку оккупанты не дают доставить химические реагенты на станцию для очистки воды.

Также город оказался в полной информационной блокаде. Мобильная связь работает нестабильно. Людей заставляют покупать карты российского мобильного оператора, но стоимость звонка с него на украинские номера – 10 грн за минуту.

Телевидение же отсутствует еще с начала марта, а домашний интернет исчез около двух недель назад.

"Лучше жить под теоретическими прилетами, чем под стабильной оккупацией", – говорят люди, которые не готовы терпеть "власть" россиян и выехали из города.

Как сообщал Главред, в Институте изучения войны отметили, что Россия продолжает проводить непоследовательные оккупационные меры на юге Украины, что свидетельствует как о широком сопротивлении украинцев, так и о вероятной нерешительности Кремля в отношении того, как интегрировать оккупированную территорию.

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