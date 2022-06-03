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В РФ не знают, что делать с захваченными территориями на юге Украины – ISW

3 июня 2022, 10:24

Российские оккупационные администрации на временно оккупированном Юге созданы только на бумаге и неспособны контролировать местное население.

Херсон
Жители временно оккупированного Юга сопротивляются оккупантам / Фото Суспільне

Россия продолжает проводить непоследовательные оккупационные меры на юге Украины, что свидетельствует как о широком сопротивлении украинцев, так и о вероятной нерешительности Кремля в отношении того, как интегрировать оккупированную территорию.

"Кремль продолжает подавать смешанные сигналы о своих планах по интеграции оккупированных украинских территорий, что, вероятно, указывает на то, что Кремль не определился с единым курсом действий", – говорится в отчете Института изучения войны за 2 июня.

В ISW отметили, что российские оккупационные власти продолжают сталкиваться с проблемами установления постоянного общественного контроля на недавно оккупированных украинских территориях.

"Украинский центр сопротивления сообщил, что российские оккупационные администрации "созданы [только] на бумаге" и неспособны контролировать местное население, принуждать к использованию российского рубля или проводить бюрократические процессы", - говорится в сообщении.

Кроме того, мирные жители Украины приветствуют партизанскую деятельность, которая систематически саботирует режим российской оккупации.

Эксперты говорят, что оккупантам на юге также мешает контрнаступление ВСУ, проведенное на северо-западе Херсонской области. В результате российские войска оттеснили к восточному берегу реки Ингулец.

"Вероятно, ВСУ продолжат нарушать российские наземные пути сообщения вдоль трассы T2207", – сказано в сводке ISW.

Читайте также"Закрыли мужа в багажник и увезли": оккупанты массово похищают людей и требуют выкуп в $10-30 тысячКак сообщал Главред, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что защитники Украины разбили батальонную тактическую группу армии РФ, которая пыталась наступать в районе села Ингулец на Херсонщине. Там оккупанты потеряли десятки единиц техники и не менее сотни человек убитыми.

Освобождение Херсона

Оккупированный Херсон станет свободным, но для этого нужно время. Однако вопрос освобождения нашей земли не будет растягиваться на год, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил: чтобы освободить Херсон от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины не будут брать город штурмом. Будет применяться та же тактика, что и при деоккупации Киевской области.

Генерал-майор Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале полномасштабной военной российской агрессии, рассказал, что бойцам ВСУ под силу освободить от оккупантов Херсон и поселок Снигиревка в Николаевской области ‒ но процесс этот будет очень непрост. Генерал говорит, что на вышеуказанных участках было потеряно оперативно-тактическое время, что и позволило русским зайти на них и окопаться.

Смотрите онлайн новости Херсона:

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