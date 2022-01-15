Ветер сломал дерево, а оно убило водителя: ураган в Киеве стал смертельным

Порывы ветра в Киеве 14 января были 70м/с.
В Киеве из-за непогоды, которая пронеслась по городу 14 января, скончался мужчина. Трагедия произошла из-за ветра, который сломал дерево. Оно упало на машину с водителем и пассажиркой внутри.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС столицы, мужчина умер. Случилось этом на улице Верховинной, 34 в Святошинском районе.
Выбраться из поврежденного автомобиля женщине помогли прохожие. Ее доставили в больницу.
А вот тело водителя деблокировали спасатели.
Между тем, дерево было настолько огромным, что упав задело столб с элеткропроводами. В результате пострадали десятки автомобилей.
Читайте такжеРекордные за 20 лет осадки засыпали станцию Академик Вернадский трехметровым слоем снега - фотоКроме того, падая, дерево задело столб электросетей с проводами, повредив тем самым еще около десятка автомобилей.
Напомним, во Львове вечером 14 января, зафиксировано редкое погодное явление. В городе выпал ледяной снег, несколько раз ударила молния и был гром.
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