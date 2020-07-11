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Обнародованы новые правила въезда в Хорватию для украинцев

Для некоторых граждан самоизоляция стала необязательной.

11 июля 2020, 19:46
Хорватия_ЕС
Хорватия снова закрывается для украинцев / consilium.europa.eu

Институт здравоохранения Хорватии 10 июля принял решение об изменении условий пропуска граждан Украины на территорию данного государства.

Как информирует пресс-служба посольства Украины в Хорватии на своей странице в Facebook, для украинцев, которые пересекают границу по личным неотложным причинам, остается обязательной 14-дневная самоизоляция. Например, это может касаться тех, кто владеет в стране недвижимостью и едет пожить какое-то время.

"Самоизоляция может быть сокращена до 7 дней, если лицо за собственные средства через семь дней после прибытия в Хорватию сдаст забор материала из носа и горла, и получит отрицательный результат ПЦР теста на SARS-CoV-2", - отмечают дипломаты.

Граждан, въезжающих с целью туризма, в деловых целях и ради обучения могут пропустить без обязательной 14-дневной самоизоляции при условии предъявления отрицательного результата теста на коронавирус. ПРЦ-анализ необходимо сделать не ранее, чем за 48 часов до предъявления. Время в данном случае будет считаться от взятия биологических материалов из носа и горла медиками до прибытия на пограничный переход.

Между тем, мир в условиях пандемии коронавируса потихоньку открывает свои границы для украинцев. Власти Черногории уточнили правила въезда в страну для жителей Украины.

Напомним, украинские граждане по состоянию на вторник, 7 июля, могут въехать в 23 страны. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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