Взрывы в Феодосии: ВСУ 'минуснули' на борту БДК до 2 тысяч 'Шахедов' - Черник

Корабль мог перевозить как дроны-камикадзе, так и артиллерийские снаряды.

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В ночь на 26 декабря произошел взрыв на "Новочеркасске" в Феодосии / коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Вероятнее всего, на борту уничтоженного ВСУ большого десантного корабля "Новочеркасск" РФ было до 2 тысяч дронов-камикадзе "Шахед". Хотя военный аналитик Петр Черник допускает и поражение запасов артснарядов.

В эфире телемарафона Черник отметил, что, учитывая мощность взрыва, десантный корабль оккупантов действительно вез "серьезный груз" - речь идет об оружии.

Учитывая грузоподъемность "Новочеркасска", на борту россияне могли хранить до 2 тысяч "Шахедов" или до 10 тысяч артиллерийских снарядов, что является половиной от нормы ВС РФ по всей линии разграничения.

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Однако Черник считает, что на борту были "Шахеды".

"Я больше склонен (считать - Главред), что (там были - Главред) "Шахеды", потому что сам снаряд имеет довольно толстую оболочку металлическую. И чтобы оно все запылало - одной ракеты маловато. У "Шахедов" совсем другой принцип, боевая часть практически незащищена. То есть высока вероятность, что именно это и запылало. И если это действительно так, то где-то минус 2 тысячи "Шахедов". Ну, это хороший результат", - высказался эксперт.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Взрывы в Феодосии 26 декабря

В ночь на 26 декабря в порту Феодосии прогремел мощный взрыв. Генштаб подтвердил поражение большого десантного корабля "Новочеркасск" в 2:30. именно в этот день страна-агрессор отмечает День своей сухопутной ПВО.

В то же время в Минобороны России не говорят о степени повреждения корабля, однако подтверждают нанесенный удар. При этом российские пропагандисты начали распространять "версию" о якобы уничтожении двух украинских Су-24 "во время воздушного боя".

Более того, последствия взрыва фиксировали спутники NASA. По данным росСМИ, "задвухсотился" по меньшей мере 21 российский моряк. Экипаж дежурил в ночную пору на корабле. Кроме того, российские паблики утверждают, что БДК перевозил большое количество вооружения, поэтому "это большая потеря для фронта".

В Воздушных силах подчеркнули, что "Новочеркасск" сгорел дотла, и, возможно, пострадала портовая инфраструктура. По словам Юрия Игната, участие в планировании операции принимали и Вооруженные силы, и другие силы обороны, а "летчики тактической авиации уже крылатыми ракетами довели дело до конца".

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