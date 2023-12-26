Кого нужно напоить 27 декабря, чтобы привлечь удачу: важные приметы дня

Что нельзя делать 27 декабря. Строгие запреты и приметы, которые защитят от неприятностей.

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Что нельзя делать 27 декабря / фото: pexels

27 декабря церковь почитает память святого Стефана. Он был одним из 70-ти апостолов и проповедовал христианство в первых веках. Его считают подлинным почитателем христианства. Он всю жизнь проповедовал и успешно побеждал иудеев в дискуссиях. После этого люди стали его оговаривать.

В возрасте 30-ти лет он стал первым мучеником, пострадавшим за веру. Стефан предстал перед судом и произнес свою речь, упрекнув иудеев в том, что они гонят от себя пророков. В этот момент явился Иисус Христос, но люди не хотели его слышать и видеть, начали закрывать глаза и уши. Тогда Стефана вывели за город, избили камнями до смерти. Христиане тайно пришли ночью, забрали тело и закопали в деревне Кафоргамала по всем законам. Позже тело перенесли в Иерусалим и оставили в храме на Сионе.

Что можно делать 27 декабря

В этот день можно гадать. Молодые девушки собирались и гадали на брак, любовь и суженых. Они верили, что полученные в этот день результаты будут наиболее правдивыми.

В этот день стоит щедро угощать пастухов. Также нужно ухаживать за лошадьми. Если их хорошо напоить, то животные будут круглый год здоровыми и крепкими. Это также привлечет к вам удачу.

В этот день стоит высыпать семена на стол и посчитать. Если выпало четное число, то скоро будет свадьба.

Что нельзя делать 27 декабря

1. Нельзя 27 декабря рубить дрова. Иначе вы можете навлечь на себя неприятности.

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2. Нельзя 27 декабря вставать босиком на пол сразу после сна. Лучше сначала прочесть молитву.

3. Нельзя 27 декабря шить и вязать молодым девушкам. Иначе можно потерять свою молодость и красоту.

4. Нельзя 27 декабря брать в руки ножи. Этот запрет касается мужчин. Иначе они могут остаться без мужской силы.

5. Нельзя 27 декабря отказывать в помощи нуждающимся. Предки верили, что из-за этого вскоре вы сами можете оказаться в сложной ситуации.

Приметы 27 декабря

Если в этот день снегопад, то в следующем году будет большой урожай грибов и ягод.

Если на деревьях много птиц, то скоро будут морозы.

Если на деревьях иней, то будет богатый урожай зерновых.

Если вороны гнездятся прямо в снегу, то скоро будет оттепель.

Если в этот день летает много маленьких птиц, то скоро будет снегопад.

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