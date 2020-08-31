Витольда Фокина внесли на сайт Миротворец

Витольд Фокин пополнил ряды Миротворца / gordon.ua

Экс-премьер-министр Украины, первый заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин попал в базу сайта Миротворец после ряда своих заявлений.

Как сообщается непосредственно на сайте организации, причина заключается в провокационных заявлениях политика.

Авторы ресурса утверждают, что Фокин намеренно участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно-политической жизни в Украине. Активисты привели цитаты заявлений политика, которые вызывают неоднозначную реакцию в обществе.

На сайте Фокина обвинили в отрицании российской агрессии и сознательных манипуляциях важной для общества информацией. Уточняется, что он замечен в "легализации российско-террористических формирований на оккупированной части Донецкой и Луганской областей".

Напомним, Витольд Фокин в интервью одному из изданий заявил, что его личная позиция состоит в следующем: Украина должна обеспечить амнистию всем участникам конфликта на Донбассе и предоставить особый статус всему региону, включая подконтрольные Киеву территории.

В Офисе президента Зеленского заявили, что мнение Витольда Фокина – его личная точка зрения, которая не отражает позицию украинских властей.