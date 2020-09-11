Визит Дуды в Украину: Зеленский просит восстановить могилу УПА

Зеленский и Дуда встретятся в Киеве / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с польским коллегой Анджеем Дудой, во время которого обсудили предстоящий визит в Киев, а также восстановление могилы воинов Украинской повстанческой армии возле села Верхраты.

Как сообщает официальный сайт Офиса президента, Зеленский затронул вопрос внесения могилы воинов УПА на горе Монастырь в польский реестр воинских захоронений.

Дуда ответил, что вопрос нужно обсудить до встречи президентов в октябре 2020 года.

Как информирует Укринформ, Дуда планирует в октябре приехать с визитом в Киев. Об этом в кулуарах экономического форума в польском Карпаче сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Читайте такжеВторой президентский срок Дуды: к чему готовиться Украине"Недавно с моим украинским коллегой мы провели хорошую беседу. Мы обсудили очень много дел, в частности, запланирован визит президента Дуды в следующем месяце в Киев", - сообщил Рау.

Как известно, на горе Монастырь возле села Верхраты находится могила воинов УПА, которые погибли в бою с НКВД 2-3 марта 1945 года. 21 января 2020 года обнаружилось, что неизвестные вандалы разбили плиту на известном захоронении.