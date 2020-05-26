Скандал с ГБР: как выглядят картины из коллекции Порошенко

Картины из коллекции Петра Порошенко / Фото: скриншот

В Киеве в музее Ивана Гончара находится коллекция редких картин, которая принадлежит экс-президенту Петру Порошенко и оказалась в эпицентре скандала из-за внезапного визита в заведение сотрудников Госбюро расследований.

Видео картинной Галереи можно увидеть в YouTube. В экспозиции представлены работы различных авторов, выполненные в разнообразных техниках.

На кадрах можно рассмотреть, что картины имеют как небольшой размер, так и весьма крупные габариты.

Сотрудники ГБР не изъяли полотна, они и сейчас находятся в музее. Забрали только оригиналы таможенных деклараций - документы, которые подтверждают подлинность картин из коллекции Порошенко, а также факт приобретения картин.

После визита силовиков журналистов запустили в музей, и они смогли посмотреть, какие полотна представлены в экспозиции.

Напомним, в музее Гончара в Киеве сотрудники ГБР взломали двери, чтобы провести следственные действия по делу картин Петра Порошенко.

Позже в пресс-службе партии Евросолидарность такие действия назвали "разбойным нападением" спецназа на Музей Ивана Гончара.

Отметим, что в самом Госбюро опровергли информацию о "штурме музея Ивана Гончара в Киеве".