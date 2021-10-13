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Власти Киева поведали, уйдут ли школьники на каникулы раньше

13 октября 2021, 18:06
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На сегодняшний день почти во всех учебных заведениях включено отопление, а за выходные к отоплению подключат все учебные заведения, которых в городе более 900.

Школа
Причин для досрочного начала школьных каникул нет - КГГА / REUTERS

Власти города Киева сообщили о том, что причин для досрочного начала осенних каникул в Киеве нет.

"Причин для досрочного начала осенних каникул нет. Сейчас в школах Киева Covid-19 болеет чуть более 800 учеников, а это менее 0,3% от общего количества столичных школьников. Кроме того, во всех учебных заведениях уже вакцинированы более 86% работников, что является одним из основных условий очной работы. Учитывая темпы вакцинации, уже к концу октября мы вакцинируем практически 100% сотрудников", - сказано в сообщении заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентина Мондриевского, пишет пресс-служба КГГА.

Дети во всех столичных школах пойдут на осенние каникулы по графику - с 25 октября.

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На сегодняшний день почти во всех учебных заведениях включено отопление, а за выходные к отоплению подключат все учебные заведения, которых в городе более 900.

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В городе созданы все условия для безопасного продолжения образовательного процесса.

Кроме этого, Мондриевский отметил, что такой шаг - это в первую очередь, забота об организации качественного образовательного процесса для школьников и поддержка тех семей, где у родителей нет возможности оставлять детей дома из-за необходимости ходить на работу.

Согласно решению Кабмина, образовательный процесс может не прекращаться даже в тех регионах, которые попали в "красную" зону но при условии 100-процентной вакцинации работников учебного заведения.

Ранее Главред писал о том, что Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предлагает перенести начало школьных каникул с 25-го на 18-е октября.

Как рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, Министерству образования и науки рекомендуют разослать соответствующее заказное письмо по школам.

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