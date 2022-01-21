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"Вместе с Россией, мы единый народ": глава Федерации бокса зашкварился братанием с россиянами

21 января 2022, 17:54
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Владимир Продивус подчеркнул, что украинцы и россияне являются "едиными славянами, единым народом, братьями".

Умар Кремлев и Владимир Продивус / Федерация бокса Украины

Глава Федерации бокса Украины Владимир Продивус побратался на видео с президентом Международной ассоциации бокса россиянином Умаром Кремлевым.

В общем видео Продивус и Кремлев передают привет всем жителям Украины и России.

"Видите? Россия вместе с Украиной. Мы здесь вместе. Всем привет. Берите пример. Мы же единый народ?", - спрашивает у Продивуса Кремлев.

Глава Федерации бокса Украины согласился и подчеркнул, что украинцы и россияне являются "едиными славянами, единым народом, братьями".

Добавим, что что Продивус является бывшим депутатом от Партии регионов, голосовавшим за диктаторские законы беглого экс-президента Виктора Януковича.

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Напомним, ранее олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко прокомментировал появившееся недавно интервью, в котором он заявил, что агрессия России против Украине неоднозначна.

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