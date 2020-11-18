Во Львове Эпицентр маскируется под продуктовый магазин

Во Львове гипермаркет Эпицентр внезапно начал менять концепцию и перестраиваться под продуктовый супермаркет.

Как сообщает 24 канал, львовяне увидели трансформацию магазина на улице Городоцкой.

"Эпицентр" гипертемпами становится продуктовым супермаркетом", - рассказал журналистам житель города Андрей Федишин.

Во Львове горожане решили, что изменения связаны с тем, что Эпицентр хочет в карантин выходного дня, при этом не нарушая законов.

В гипермаркете инцидент прокомментировали и отметили, что решение связано с карантинными ограничениями лишь частично. По словам администрации, идея дополнения магазина продуктами существовала с прошлого года, а карантин лишь ускорил процесс.

В гипермаркете подчеркнули, что некоторые продукты продают уже давно. В частности, на базе гипермакетов сети уже есть продуктовые супермаркеты в Виннице и Буче.

"В дальнейшем мы планируем, что во всех новых центрах, которые будут открываться, обязательно будет фудмаркет. В маленьких городах у нас открывается формат 4 – 6 тысяч квадратных метров. Там не будет фудмаркета, а в полноценных форматах – везде будет", – рассказали в Эпицентре.