Во Львове копы спасли 6-летнего школьника, который прошагал километры по морозу

Шестилетний ребенок пропал во Львове — мальчик после школы ушел в неизвестном направлении — он прошел более 7 километров в 10-градусный мороз.

https://glavred.info/ukraine/vo-lvove-kopy-spasli-6-letnego-shkolnika-kotoryy-proshagal-kilometry-po-morozu-10532249.html Ссылка скопирована

Ребенка нашли в селе Сокольники неподалеку от Львова / ГУ Нацполиции по Львовской области

Накануне во Львове 6-летний мальчик исчез после школы. Полиция и волонтеры отправились на поиски ребенка. Об этом сообщили представители ГУ Нацполиции по Львовской области.

"Фактически мы узнали о его исчезновении где-то в 17.50. Уже в 18.28 наши полицейские отрапортовали, что его удалось разыскать. Почему 6-летний ребенок ушел из школы один, почему его никто не встретил, мы по определенным причинам комментировать не можем, этим занималась ювенальная превенция", — рассказали копы.

Ребенка нашли в селе Сокольники. Мальчик успел прошагать около 7,5 километров при температуре минус 10. Школьника нашли через час, после чего с его семьей начали работать полицейские ювенального подразделения.

видео дня

В полиции сообщили, что ребенок проходил мимо многих людей, но почти никто не реагировал на то, что шестилетний мальчик сам передвигается по улице. Некоторые машины останавливались и предлагали подвезти школьника ‒ однако он в испуге отказывался.

И только молодая пара, узнав пропавшего ребенка после объявления от полиции, предложила ему помощь. Они завели мальчика в супермаркет, купили чай и булочку, после чего вызвали копов.

Скандалы во время войны

Напомним, не так давно в городе Черноморск Одесской области вспыхнул языковой скандал в местном магазине по продаже мобильной техники и аксессуаров. Посетительница попросила продавщицу обслуживать ее на украинском языке, а вместо этого наткнулась на волну непонимания и критики.

При этом скандалы во время войны стали довольно частыми в Украине. Например, Сергей Вусик из "Антител" отказал украинскому защитнику Виталию Вересу в использовании песни "Крепость Бахмут". Эту песню военный хотел использовать в биографическом видео, где должен был описать собственный путь от военного ранения и по сей день.

Однако даже в этих скандалах многие люди объединяются. Знаменитый украинский актер театра и кино Богдан Бенюк встал на защиту экс-нардепа депутатки и преподавателя лингвистики Ирины Фарион, которая недавно оказалась в эпицентре языкового скандала. "И те граждане Украины, которые не общаются на украинском языке, должны понять, что, говоря на русском языке, они продолжают продвигать "русский мир" в Украине", – сказал Бенюк.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.