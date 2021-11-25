Во Львове от инсульта внезапно умер 18-летний второкурсник

Парень умер от инсульта / facebook.com/UkrainianCatholicUniversity

Трагедия во Львове. Там в четверг, 25 ноября, умер молодой парень - 18-летний второкурсник.

У молодого человека случился внезапно инсульт. Затем он упал в кому и так и не пришел в себя.

Парень был студентом второго курса программы ИТ и бизнес аналитика Украинского католического университета.

"Мы объединяемся в молитве за душу Артема и выражаем искренние соболезнования его родителям, семье, друзьям, однокурсникам и всем, кто переживает эту потерю", - сообщили в Facebook Украинского католического университета.

Справка: Инсульт - это нарушение кровообращения в головном мозге, вызванное закупоркой или разрывом сосудов. В этом состоянии сгусток крови - тромб - или кровь из разорвавшегося сосуда нарушает кровоток в мозге. Недостаток кислорода и глюкозы приводит к смерти клеток мозга и нарушению двигательных функций, речи или памяти.

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Напомним, ранее в Днепре в клинической больнице имени Мечникова медики спасли жизнь 23-летней девушки. Ее госпитализировали с неврологическими расстройствами уже после того, как зарубежные врачи "поставили на ней крест".

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