Военный эксперт оценил, большие ли запасы дронов-"шахедов" у страны-агрессора РФ

Известный военный эксперт Александр Коваленко считает - Иран будет наращивать количество дронов для передачи стране-агрессору РФ.

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Коваленко, беспилотники / коллаж Главред, mil.in.ua и скриншот из видео

Власти Ирана наверняка будут наращивать и наращивать количество дронов для передачи стране-агрессору РФ. Об этом в интервью Главреду сказал блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Мы видим, что на Shahed-136, которые россияне постоянно используют, с 2022 года, как только началось военно-техническое сотрудничество между Ираном и Россией, получили достаточно финансирования. Иран имеет от этого финансовую и технологическую выгоду, ведь взамен Иран получил истребители Су-35, поэтому у них есть мотивация наращивать производственный потенциал для поставки дронов в РФ уже не в формате партия к партии, а на постоянной основе", − сказал он.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит". видео дня

Война России и Украины

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.

"Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года", — сказал он.

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко говорил, что война в Украине может продлиться до лета 2023 года. Причем, по его словам, война закончится не победой Украины, а торжественными похоронами Путина.

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