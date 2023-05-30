Военный эксперт оценил, большие ли запасы дронов-"шахедов" у страны-агрессора РФ

Власти Ирана наверняка будут наращивать и наращивать количество дронов для передачи стране-агрессору РФ. Об этом в интервью Главреду сказал блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
"Мы видим, что на Shahed-136, которые россияне постоянно используют, с 2022 года, как только началось военно-техническое сотрудничество между Ираном и Россией, получили достаточно финансирования. Иран имеет от этого финансовую и технологическую выгоду, ведь взамен Иран получил истребители Су-35, поэтому у них есть мотивация наращивать производственный потенциал для поставки дронов в РФ уже не в формате партия к партии, а на постоянной основе", − сказал он.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
Война России и Украины
Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.
"Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года", — сказал он.
Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.
Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко говорил, что война в Украине может продлиться до лета 2023 года. Причем, по его словам, война закончится не победой Украины, а торжественными похоронами Путина.
Больше новостей: