Военный эксперт спрогнозировал грядущие бои ВСУ оккупантов осенью / Фото УНИАН

У ВСУ есть время примерно до ноября – в плане развития своего успешного контрнаступления против русских оккупантов (ведь в конце осени в Украину начинается сезон дождей). Об этом в комментарии 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

Специалист также отметил, что Изюмская группировка врага уже находится в "котле", ведь с одной стороны путь им перекрыли ВСУ, а с другой – два водных препятствия, как река Оскол и Северский Донец.

Как говорит Нарожный, по поводу количества вражеской живой силы на Изюмском направлении сейчас можно говорить о примерно 12 тысячах. Плюс боевая техника.

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"Вторая интересная ситуация – Купянск, ведь мы там подошли уже не просто в поле досягаемости HIMARS, а уже и "Ураганы" достанут. Это очень важная логистическая точка, не думаю, что у врага там очень много шансов. В свою очередь, оккупанты потеряют до 30 тысяч личного состава, это из тех сил, которые зашли в Украину в феврале", – убежден эксперт.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий говорил - у России есть 120-дневный план на войну против Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от того, что происходит на фронте.

Из-за неудач оккупанты вынуждены каждые 30 дней вносить коррективы в свои действия и концентрироваться только на ряде направлений.

До того руководитель ГУР генерал Кирилл Буданов говорил, что уже с третьего месяца лета, с августа, на фронтах российско-украинской войны, скорее всего, начнутся переломные моменты.

"Украина вернется к границам 1991 года. Мы не рассматриваем никаких других сценариев. До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", ‒ сказал офицер.

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