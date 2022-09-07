Военный эксперт объяснил ситуацию с блицкригом ВСУ в Херсонской области / Фото УНИАН

В Херсонской области нет блицкрига Вооруженных сил Украины в рамках контрнаступления по объективным причинам. Об этом военный эксперт Олег Жданов заявил в комментарии "Радио НВ".

"Мы никогда не рассчитывали на блицкриг. Мы всегда говорили, что освобождение наших территорий — это будет очень кропотливая работа наших Вооруженных Сил и силовых структур по уничтожению врага и освобождению наших территорий", — сказал он.

Жданов также саркастически предположил, что издание Politico (которое и запустило в общественный дискурс тему блицкрига) перепутало украинскую армию с российской, поскольку "только она и воюет на блицкригах".

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"Вспомните Грузию в 2008 году, наше начало войны: они всюду хотят получить блицкриг. Мы — нет. Мы работаем планово, умеренно и равномерно", — подытожил военный эксперт.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий говорил - у России есть 120-дневный план на войну против Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от того, что происходит на фронте.

Из-за неудач оккупанты вынуждены каждые 30 дней вносить коррективы в свои действия и концентрироваться только на ряде направлений.

До того руководитель ГУР генерал Кирилл Буданов говорил, что уже с третьего месяца лета, с августа, на фронтах российско-украинской войны, скорее всего, начнутся переломные моменты.

"Украина вернется к границам 1991 года. Мы не рассматриваем никаких других сценариев. До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", ‒ сказал офицер.

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