Военный эксперт объяснил ситуацию с блицкригом ВСУ в Херсонской области

Военный эксперт Олег Жданов оценил ситуацию с освобождением украинских территорий на Юге и поведал о том, что происходит в Херсонской области.
В Херсонской области нет блицкрига Вооруженных сил Украины в рамках контрнаступления по объективным причинам. Об этом военный эксперт Олег Жданов заявил в комментарии "Радио НВ".
"Мы никогда не рассчитывали на блицкриг. Мы всегда говорили, что освобождение наших территорий — это будет очень кропотливая работа наших Вооруженных Сил и силовых структур по уничтожению врага и освобождению наших территорий", — сказал он.
Жданов также саркастически предположил, что издание Politico (которое и запустило в общественный дискурс тему блицкрига) перепутало украинскую армию с российской, поскольку "только она и воюет на блицкригах".
"Вспомните Грузию в 2008 году, наше начало войны: они всюду хотят получить блицкриг. Мы — нет. Мы работаем планово, умеренно и равномерно", — подытожил военный эксперт.
Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий говорил - у России есть 120-дневный план на войну против Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от того, что происходит на фронте.
Из-за неудач оккупанты вынуждены каждые 30 дней вносить коррективы в свои действия и концентрироваться только на ряде направлений.
До того руководитель ГУР генерал Кирилл Буданов говорил, что уже с третьего месяца лета, с августа, на фронтах российско-украинской войны, скорее всего, начнутся переломные моменты.
"Украина вернется к границам 1991 года. Мы не рассматриваем никаких других сценариев. До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", ‒ сказал офицер.
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