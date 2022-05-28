УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Военный эксперт спрогнозировал, на сколько времени россиянам хватит крылатых ракет

28 мая 2022, 04:10

Как говорит специалист, для украинской армии все равно крайне важно не допускать, чтобы передовые части оккупантов регулярно пополняли запасы ракет.

Ракета
Эксперт спрогнозировал, на сколько времени россиянам хватит крылатых ракет / коллаж Минобороны РФ / Википедия

Российские агрессоры в ходе войны против Украины на данный момент уже использовали более половины запаса крылатых ракет. Об этом в комментарии порталу "Новое время" рассказал Антон Михненко ‒ военный эксперт и редактор англоязычного журнала Ukrainian Defense Review.

"Что касается крылатых ракет, то здесь есть опять же разные подсчеты, впрочем, уверенно можно сказать, что более половины того, что предполагалось, уже использовано. Россияне запускают ракеты, официально снятые с вооружения и находящиеся на базах хранения. Они используют дозированно крылатые ракеты различного базирования — морского, наземного, воздушного. Но у них еще есть запасы Калибров, Искандеров, Ониксов и т. д., однако есть и определенные требования, которые определяют сохранение части боекомплекта на определенные случаи, в частности на случай полномасштабной войны против России", ‒ сказал он.

Тем не менее, говорит Михненко, для ВСУ все равно крайне важно не допускать, чтобы передовые части оккупантов регулярно получали пополнение ракетных боеприпасов.

"Впрочем, Москва имеет значительные запасы на складах по всей территории России, которых хватает для ведения длительной войны. За счет этого происходит регулярное пополнение тыловых баз и мест хранения и перебрасывания войскам нужного боекомплекта. Поэтому для нас важно разрывать цепочки тылового обеспечения и не допускать получения передовыми частями противника боеприпасов различных калибров", ‒ подытожил он.

Читайте такжеСколько ракет осталось у России: военный эксперт дал ответ

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов сообщал о том, что система украинской противовоздушной обороны построена в основном еще во времена СССР и потому не может сбивать абсолютно все ракеты, которыми Россия обстреливает Украину.

По словам эксперты, пока не закончится украино-российская война, не только Киев, но и вся Украина будет жить с постоянным ощущением опасности.

"У нас ракеты летают по всей территории Украины. Мы пытаемся их сбивать имеющимися средствами ПВО, но они у нас еще с советских времен и вообще не предназначены для противоракетной обороны. Вся Украина живет в таком режиме, примерно как Израиль, что может прилететь в любой город в любое время", — объяснил он.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
крылатые ракеты новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:40

Как избавиться от пятен на кухонных полотенцах: лучшие домашние средства

04:10

Военный эксперт спрогнозировал, на сколько времени россиянам хватит крылатых ракет

03:47

Ким Кардашьян случайно "выронила" сосок во время съемки в нижнем белье

03:10

Россия манипулирует Западом: Путин не будет воевать в Украине 10 лет - эксперт

03:08

Мила Йовович блистала на ковровой дорожке в Каннах в лазурном платье украинского бренда

Реклама
02:37

Пять областей будут под ударом: Данилов объяснил, куда дальше двинется армия РФВидео

02:02

"Русскоязычный украинец теперь не украинец?": Мишина вмешалась в языковой скандал

01:48

Штраф и тюремный срок: Шакира оказалась под судом из-за мошенничества

01:32

Вятрович объяснил, зачем демонтировать советские памятники в Украине во время войны

00:44

Ирина Билык показала, что осталось от ее дома, в котором месяц жили рашисты

00:01

Порошенко хотел покинуть Украину через Польшу, но его не пропустили

27 мая, пятница
23:54

Осадчая и Ефросинина эмоционально отреагировали на петицию о запрете абортов

23:42

"Позор нации": украинка и участница низкопробного российского шоу наврала о жизни в Луганске

23:29

Злата Огневич раскрыла тайну своей личной жизни

23:28

Хочет уничтожить украинцев: Байден вновь обвинил Путина

23:25

"Случаи будут": санитарный врач дал прогноз по обезьяньей оспы

22:51

Украина ударит американскими РСЗО MLRS по планам России на аннексию Херсона – АрестовичВидео

22:50

Соизмеримо с "ЛНР" и "ДНР": Вятрович рассказал, что делает украинцев слабееВидео

22:40

Пограничники поменяли правила выезда для военнообязанных из Украины: список изменений

22:21

США не будут вступать в конфликт с Россией на Черном море - Пентагон

Реклама
22:09

Готовят подарок диктатору Путину на юбилей: в разведке рассказали, как долго могут продолжаться обстрелы украинских городовВидео

21:57

Собор УПЦ МП принял решение о полной независимости

21:51

Мария Бурмака показала брата-героя, который недавно стал отцом: "Мы все очень ждем тебя"

21:48

Самые тяжелые бои – в августе: астролог спрогнозировал сроки завершения войныВидео

21:48

Невероятно вкусные и хрустящие картофельные зразы за 10 минут: превосходно простой рецептВидео

21:33

Бойцы ВСУ на Харьковщине ударом из ПЗРК Перун сокрушили вражеский вертолет Ка-52 АллигаторВидео

21:22

Вооружение на пути к нам: Кулеба анонсировал новую помощь от США

21:15

Украинский пес-сапер Патрон получил суперпрестижную премию на Каннском фестивале

20:45

Кремль вернулся к идее штурмовать Киев: Путин хочет закончить войну к осени – СМИВидео

20:36

"Путину война с рук не сойдет": Шольц решился на отправку оружия ВСУ для битвы с армией РФВидео

20:10

Приметы на 29 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:44

Александра Эллерта захейтили за "псевдопатриотизм" - жесткий ответ комика

19:39

Дутая проблема, или Почему Запад не спешит поставлять оружие Украинемнение

19:36

Рашисты "охотятся" за патронами украинского производства: для чего они им нужны

19:34

Азербайджанский активист доставляет помощь украинцам, живущим под обстрелами

19:33

"Остались считанные единицы": концертный рынок России опустел

19:32

Войска РФ готовятся к наступлению под Изюмом и пытаются окружить ВСУ на Донбассе – МинобороныВидео

19:19

"Не предлагайте нам сдаться, лучше помогите": обращение украинского бойца-историка к Западу покорило Сеть

18:42

Россия – великая Украина, переворот в Кремле и восстание масс: названы три сценария свержения ПутинаВидео

18:30

Предлагавшего идти на уступки Путину экс-госсекретаря США Киссинджера добавили в базу "Миротворца"

Реклама
18:15

Alyona Alyona рассекретила причины ее расставания с молодым любовником

18:05

Мир готовится к вероятному применению Россией ядерного оружия - ЗеленскийВидео

18:04

Запах пожарища, пустые кирпичные коробки: Гайдай показал жуткие фото школ в день последнего звонкаФотоВидео

18:03

Самая тяжелая ситуация - на Востоке: Минобороны Британии сделало карту боевых действий в УкраинеВидео

17:39

Сатанинские дни в июне 2022: чего стоит остерегаться и как не навлечь несчастье

17:37

Армия Украины к концу августа выбьет войска РФ на позиции 23 февраля – ХоджесВидео

17:19

Европа рискует повторить судьбу Римской империи: почему Украине стоит заняться "наглой дипломатией"мнение

17:17

Конец кредитным каникулам: ПриватБанк, Ощадбанк и Монобанк изменили условия для украинцев

17:11

Коек не хватает, а людей заставляют отдавать кровь: больницы Крыма забиты "трехсотыми" оккупантами

17:09

"Какого черта у него до сих пор работает телефон?": генерал США назвал ошибки армии РФ в войнеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять