Военный эксперт спрогнозировал, на сколько времени россиянам хватит крылатых ракет

Эксперт спрогнозировал, на сколько времени россиянам хватит крылатых ракет / коллаж Минобороны РФ / Википедия

Российские агрессоры в ходе войны против Украины на данный момент уже использовали более половины запаса крылатых ракет. Об этом в комментарии порталу "Новое время" рассказал Антон Михненко ‒ военный эксперт и редактор англоязычного журнала Ukrainian Defense Review.

"Что касается крылатых ракет, то здесь есть опять же разные подсчеты, впрочем, уверенно можно сказать, что более половины того, что предполагалось, уже использовано. Россияне запускают ракеты, официально снятые с вооружения и находящиеся на базах хранения. Они используют дозированно крылатые ракеты различного базирования — морского, наземного, воздушного. Но у них еще есть запасы Калибров, Искандеров, Ониксов и т. д., однако есть и определенные требования, которые определяют сохранение части боекомплекта на определенные случаи, в частности на случай полномасштабной войны против России", ‒ сказал он.

Тем не менее, говорит Михненко, для ВСУ все равно крайне важно не допускать, чтобы передовые части оккупантов регулярно получали пополнение ракетных боеприпасов.

"Впрочем, Москва имеет значительные запасы на складах по всей территории России, которых хватает для ведения длительной войны. За счет этого происходит регулярное пополнение тыловых баз и мест хранения и перебрасывания войскам нужного боекомплекта. Поэтому для нас важно разрывать цепочки тылового обеспечения и не допускать получения передовыми частями противника боеприпасов различных калибров", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов сообщал о том, что система украинской противовоздушной обороны построена в основном еще во времена СССР и потому не может сбивать абсолютно все ракеты, которыми Россия обстреливает Украину.

По словам эксперты, пока не закончится украино-российская война, не только Киев, но и вся Украина будет жить с постоянным ощущением опасности.

"У нас ракеты летают по всей территории Украины. Мы пытаемся их сбивать имеющимися средствами ПВО, но они у нас еще с советских времен и вообще не предназначены для противоракетной обороны. Вся Украина живет в таком режиме, примерно как Израиль, что может прилететь в любой город в любое время", — объяснил он.

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