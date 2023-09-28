Воинский учет для женщин и возвращение проверок для бизнеса: что изменится с 1 октября

С 1 октября нынешнего года в Украине запускаются процессы оформления воинского учета для женщин, а также возобновляются проверки для бизнеса.

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Что меняется в Украине с 1 октября? / коллаж Главред

Воинский учет для женщин в Украине

С 1 октября 2023 года в Украине обязательно должны стать на воинский учет женщины , которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, а также те, которые окончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего либо высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность. Другие могут это сделать в добровольном порядке.

Как рассказал в комментарии Главреду адвокат Евгений Воробьев, ОО "Платформа прав людини", конкретная дата в 1 октября для запуска процесса взята согласно приказу Минобороны Украины № 35 от 07 февраля 2022 года. В документе главкому ВСУ было приказано обеспечить взятие женщин на воинский учет военнообязанных согласно перечню специальностей и/или профессионалов, родственных соответствующим военно-учетным специальностям.

"Сам этот приказ, на мой взгляд, противоречит статье 1 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", поскольку согласно упомянутому закону, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне Минобороны берутся на воинский учет в качестве военнообязанных по их желанию. Однако, на мой взгляд, упомянутый приказ требует разъяснения со стороны МО Украины", ‒ сказал Воробьев. видео дня

Эксперт говорит, что в связи с этим возникла небольшая юридическая коллизия.

"Обращаю внимание на пункт №51 Постановления КМУ № 1487 от 30 декабря 2022 года "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов". Там определено, что женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состояли на военном учете в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (не получали военно-учетный документ) вплоть до утверждения этого Порядка, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года. Я предполагаю, что этот пункт документа является своего рода отсрочкой обязанности регистрации на воинском учете. Таким образом, хоть и, на мой взгляд, приказ № 35 и противоречит закону, однако, скорее всего, в этом приказе подразумевается именно о женщинах, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность, поэтому такие женщины берутся на воинский учет ‒ с 01 октября 2023 года", ‒ сказал Воробьев.

Как сообщают в Минздраве, все украинские женщины в возрасте 18-60 лет, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, уже должны состоять на учете. Также это касается гражданок Украины, которые работают по соответствующим специальностям (врач, стоматолог, акушерка, медсестра, фармацевт и провизор, научный сотрудник, руководитель подразделений в здравоохранении и т. д.).

"Эта норма не новая и действует еще с 1992 года. Поэтому большинство женщин-медиков и женщин-фармацевтов уже находятся на воинском учете", - говорят медицинские чиновники.

Воробьев говорит, что те женщины, которые имеют медицинскую и фармацевтическую специальность, могут быть мобилизованы в ВСУ ‒ на тех же основаниях, что и мужчины. Но пока никакого официального решения по поводу ограничения их выезда за границу не принято.

"Пока решение об ограничении выезда военнообязанных женщин не принято. Его может принять военное командование вместе с Государственной пограничной службой Украины в соответствии с нормами ЗУ "О правовом режиме военного положения"", ‒ подытожил он.

Проверки бизнеса с 1 октября

Другой важный процесс, который начнется с 1 октября в Украине ‒ отмена моратория на проведения сотрудниками фискального ведомства налоговых проверок (плановых и внеплановых) украинских предпринимателей (введенный после полномасштабного вторжения РФ в Украину).

Независимый эксперт и кандидат экономических наук Александр Хмелевский сказал в комментарии "Главреду", что власти Украины пошли на этот шаг по прозаичной причине ‒ выполняя требование программы финансирования МВФ. Но он считает, что мораторий стоило бы продлить ‒ по объективным причинам.

"МВФ всегда требует от стран, получающих финансирование, увеличение бюджетных поступлений и сокращение расходов, чтобы государство имело возможность тратить больше средств на погашение иностранных ссуд. Введение льготного налогообложения и отмена налоговых проверок в начале войны помогло украинскому бизнесу пережить тяжелый период и адаптироваться к условиям войны. Тем не менее, война продолжается. Враг наносит удары по предприятиям и инфраструктуре, часть территории остается оккупированной, многие предприятия остановили работу или снизили объемы производства. Из-за блокировки портов и повреждения инфраструктуры значительно усложнилась логистика. Предприниматели продолжают страдать от войны, а экономика Украины еще не начала процесс обновления. В этой ситуации лучше было бы продлить срок действия льготного налогообложения и запрет на налоговые проверки", ‒ говорит Хмелевский.

По его мнению, возобновление проверок сильно ударит по украинским бизнесменам и в значительной степени усложнит процесс восстановления украинской экономики.

"Из-за военных действий многие предприятия потеряли оборудование, готовую продукцию, документацию и т.д. Поэтому возобновление проверок нанесет немалый ущерб бизнесу. Предпринимателям придется объяснять, куда делись те или иные активы и восстанавливать документацию. Многих из них могут ожидать штрафы и судебные тяжбы от налоговой. Сама проверка уже оказывает негативное влияние на работу предприятий. Вместо того, чтобы заниматься своей основной работой, работники вынуждены готовить документацию и общаться с налоговой. Возобновление довоенного налогообложения и налоговых проверок значительно усложнит процесс восстановления украинской экономики. В настоящее время Украина получает немалые кредиты от США, ЕС и других стран, которые вполне достаточны для поддержки платежного баланса, а условия их получения не предусматривают обязательств по системе налогообложения или проверок работы предприятий. Валютные резервы Украины находятся на рекордном уровне. Поэтому необходимости Украины во введении новой кредитной программы МВФ не было", ‒ сказал Хмелевский.

Игорь Ясько ‒ управляющий партнер юридической компании Winner, в в комментарии Главреду напоминает, что проверки бизнеса фискальными органами практически всегда заканчиваются наложением штрафа на предприятие.

"Этот закон представляется как шагом для выполнения обязательств перед МВФ в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике, а невыполнение условий МВФ – это неполучение финансовой помощи. С другой стороны, проверки бизнеса почти всегда заканчиваются наложением на предприятие штрафов, идущих дополнительным поступлением в бюджет. За период военного положения и во время налоговых послаблений бизнес действительно немного ослабил бдительность по ведению отчетности и учета, что сейчас может сыграть на стороне проверяющих, поэтому нужно провести ревизию документации уже сейчас, до 1 октября, а также разобраться со своими долгами", ‒ сказал он.

Плюс, говорит Ясько, еще в начале минувшего года фискальные органы обязали украинских коммерсантов РРО/ПРРО [то есть стандартные кассовые аппараты и их цифровые аналоги ‒ Главред], но на период военного положения изначально запрещались штрафные санкции за нарушение этого условия. Теперь же запрет перестал действовать.

"С 1 января 2022 года налоговая обязала предпринимателей использовать РРО/ПРРО, но на период военного положения их освободили от штрафных санкций за их неприменение, но ненадолго. Теперь с 1 октября возобновятся проверки по РРО и возможность привлечь физических лиц-предпринимателей к ответственности. ГНС будет штрафовать на каждую транзакцию без фискализации, то есть и в случае, если регистраторы расчетных операций не установлены, так и за неиспользование их должным образом в работе", ‒ сказал эксперт.

Как говорит Ясько, изначально правительство одобрило законопроект, согласно которому вносились бы изменения в Налоговый кодекс и закон о сборе единого социального взноса. Но по состоянию на конец сентября, документ до сих пор находится на ознакомлении.

"Кроме того, КМУ одобрил проект Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об отмене моратория на проведение налоговых проверок", то есть предлагается внести изменения в НКУ и Закон о ЕСВ, которыми с 1 октября 2023 года возобновляется проведение документальных (плановых) и внеплановых) проверок, проведение которых было запрещено к прекращению или отмене военного, чрезвычайного положения на территории Украины. Но по состоянию на 25 сентября проект до сих пор находится на ознакомлении (еще с 8 сентября), поэтому пока рано говорить о том, что с 1 октября будут возобновлены даже проверки по ЕСВ. Кроме того, в Верховной раде зарегистрировали еще пять альтернативных законопроектов, по которым либо предлагается продлить мораторий на налоговые проверки на время действия правового режима военного положения, либо сохранить его для предпринимателей, совокупный доход которых за предыдущий календарный год составлял от 1,2 тысячи до 10 тысяч минимальных заработных плат, другим – распространить действие моратория только на налоговые проверки налогоплательщиков, совокупный доход которых за предыдущий календарный год не превышал 40 миллионов гривен и так далее. Какой из этих документов в итоге будет принят – это еще неизвестно", ‒ подытожил он.

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