"Вопрос в днях": Зеленский сказал, когда РФ бросит корейцев в бой против ВСУ

Главные тезисы Зеленского:
- В Курской области уже 3 тысячи северокорейских военных
- В ближайшее время РФ увеличит количество военных из КНДР
- КНДР будет поставлять России гражданских людей
Уже в ближайшее время военные из Северной Кореи пойдут в бой против украинских защитников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу KBS.
Сейчас известно о том, что в подготовительном лагере находится 3 тысячи корейцев. Пока они еще не были задействованы в бою.
"Еще нет, но они будут. Это вопрос уже в днях, а не в месяцах", - сказал он.
Уже в ближайшее время количество северокорейских военных увеличится до 12 тысяч. Среди них будут солдаты и офицеры. Также ведется договоренность о поставках инженерных войск и большого количества гражданских от Северной Кореи для того, чтобы они работали на тех или иных заводах РФ.
"Он (Путин - ред.) проверяет, а что будет если применить этот контингент. Я считаю, что та реакция, которая сегодня есть, это ничего, это ноль. Тогда будет увеличено количество военных Кореи на нашей земле", - заявил президент.
Войска КНДР в России - последние новости
Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что примерно 10 000 северокорейских солдат прибыли для военных тренировок в восточные регионы России. Некоторых из них уже переместили ближе к границе с Украиной.
Ранее Главред писал, что военные из КНДР на поле боя войны агрессора России против Украины столкнутся с гневом ударных и разведывательных дронов Сил обороны. Российские оккупанты уже хорошо распознают опасность, а вот для северокорейцев ситуация может стать настоящими шоком.
Накануне стало известно, что Россия перебросила в Курскую область примерно 3 тысячи северокорейских военнослужащих. Они расположены всего в 50 километрах от границы с Украиной.
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