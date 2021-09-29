Воровал целыми машинами: в Николаеве морпех продавал арсенал воинской части криминалитету

Во время обысков силовики нашли артиллерийские и минометные мины, артснаряд, гранатометы, дымовые и противотанковые гранаты и десятки тысяч патронов.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который сбывал арсенал, хранившийся на складах одной из воинских частей в Николаеве. Дельца поймали "на горячем" — во время сбыта очередной партии оружия.
Мужчина служил начальником склада ракетно-артиллерийского вооружения. Оттуда и похищал оружие, а хранил его в арендованном неподалеку от военной части помещении, передает пресс-служба СБУ.
Похищенный "арсенал" злоумышленник реализовывал заинтересованным лицам, в том числе и местному криминалитету.
Оперативники спецслужбы задокументировали факт сбыта военным 15 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами и 5 противотанковых гранатометов РПГ-22.
В ходе обысков, проведенных в доме злоумышленника и в месте хранения похищенного военного имущества, обнаружено и изъято:
- 40 артиллерийских и минометных мин;
- 129 выстрелов ПГ-7 для РПГ;
- почти 600 артиллерийских снарядов;
- 216 гранатометным выстрелов ВОГ17;
- почти 600 осветительных реактивных ракет;
- 49 пороховых зарядов к минометным минам;
- 8 разрывных зарядов;
- дымовые и противотанковые гранаты;
- почти 34 тысячи патронов различного калибра;
- 49 взрывателей М6 и М12.
Злоумышленнику объявили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия, в том числе в рамках открытого уголовного производства по ст. 410 Уголовного кодекса Украины, для установления других участников преступной схемы хищения военного вооружения.
Как сообщал Главред, в Федеративной Республике Германия 84-летний житель города Киль тайно хранил в подвальном помещении своего дома целый склад нацистской боевой техники времен Второй мировой войны.