Воровал целыми машинами: в Николаеве морпех продавал арсенал воинской части криминалитету

В Николаеве задержали морпеха, который торговал арсеналом воинской части / Фото ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который сбывал арсенал, хранившийся на складах одной из воинских частей в Николаеве. Дельца поймали "на горячем" — во время сбыта очередной партии оружия.

Мужчина служил начальником склада ракетно-артиллерийского вооружения. Оттуда и похищал оружие, а хранил его в арендованном неподалеку от военной части помещении, передает пресс-служба СБУ.

Похищенный "арсенал" злоумышленник реализовывал заинтересованным лицам, в том числе и местному криминалитету.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт сбыта военным 15 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами и 5 противотанковых гранатометов РПГ-22.

Фото ssu.gov.ua

В ходе обысков, проведенных в доме злоумышленника и в месте хранения похищенного военного имущества, обнаружено и изъято:

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40 артиллерийских и минометных мин;

129 выстрелов ПГ-7 для РПГ;

почти 600 артиллерийских снарядов;

216 гранатометным выстрелов ВОГ17;

почти 600 осветительных реактивных ракет;

49 пороховых зарядов к минометным минам;

8 разрывных зарядов;

дымовые и противотанковые гранаты;

почти 34 тысячи патронов различного калибра;

49 взрывателей М6 и М12.

Фото ssu.gov.ua

Фото ssu.gov.ua

Злоумышленнику объявили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия, в том числе в рамках открытого уголовного производства по ст. 410 Уголовного кодекса Украины, для установления других участников преступной схемы хищения военного вооружения.

Как сообщал Главред, в Федеративной Республике Германия 84-летний житель города Киль тайно хранил в подвальном помещении своего дома целый склад нацистской боевой техники времен Второй мировой войны.