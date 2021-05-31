Танк и зенитка: мужчина устроил в подвале склад нацистской боевой техники

Мужчина устроил в подвале склад нацистской боевой техники / Carsten Rehder / DPA

В Федеративной Республике Германия 84-летний житель города Киль тайно хранил в подвальном помещении своего дома целый склад нацистской боевой техники времен Второй мировой войны. Об этом сообщает портал DPA.

Все это тяжелое вооружение немецкие правоохранители обнаружили и изъяли еще несколько лет назад. Ради обысков пришлось организовать двухдневную операцию. Двадцати солдатам понадобилось около девяти часов, чтобы извлечь танк, который весил около 40 тонн, из подвала.

Кроме того, были изъяты:

танк;

торпеда;

зенитная установка;

полуавтоматические и автоматические пистолеты;

минометные пулеметы;

автоматы;

более 1000 патронов.

В минувшую пятницу, 28 мая нынешнего года, в городе Киль стартовал судебный процесс над пожилым гражданином.

В то же время эксперты, назначенные судом города Киль, считают, что только обнаруженная в подвале зенитная установка все еще может быть использована как оружие.

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