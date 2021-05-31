УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Танк и зенитка: мужчина устроил в подвале склад нацистской боевой техники

31 мая 2021, 08:16
Прослушать новость
Остановить

Двадцати солдатам понадобилось около девяти часов, чтобы извлечь танк, который весил около сорока тонн, из подвальных комнат дома 84-летнего мужчины.

Танк
Мужчина устроил в подвале склад нацистской боевой техники / Carsten Rehder / DPA

В Федеративной Республике Германия 84-летний житель города Киль тайно хранил в подвальном помещении своего дома целый склад нацистской боевой техники времен Второй мировой войны. Об этом сообщает портал DPA.

Все это тяжелое вооружение немецкие правоохранители обнаружили и изъяли еще несколько лет назад. Ради обысков пришлось организовать двухдневную операцию. Двадцати солдатам понадобилось около девяти часов, чтобы извлечь танк, который весил около 40 тонн, из подвала.

Кроме того, были изъяты:

  • танк;
  • торпеда;
  • зенитная установка;
  • полуавтоматические и автоматические пистолеты;
  • минометные пулеметы;
  • автоматы;
  • более 1000 патронов.

В минувшую пятницу, 28 мая нынешнего года, в городе Киль стартовал судебный процесс над пожилым гражданином.

В то же время эксперты, назначенные судом города Киль, считают, что только обнаруженная в подвале зенитная установка все еще может быть использована как оружие.

Читайте такжеВ России военные на учениях подбили собственный танк Т-90

Напомним, ранее сообщалось:

  • По кладбищу в районе Пятой шахты в оккупированном Перевальске Луганской области проехалась военная техника управляемых Россией незаконных военизированных формирований так называемой "ЛНР". В результате могилы оказались полностью уничтоженными танком.
  • В российской глубинке, города Уфа, во время репетиции парада военной техники по случаю Дня Победы произошел инцидент, в ходе которого случился пожар в одном из танков. Боевая техника, которая была произведена еще во времена СССР, вспыхнула вскоре после проезда мимо трибун перед зданием городского совета депутатов Уфы.

оружие танки новости Германии
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Душевные поздравления с Днем Победы 9 Мая – тексты и открыткиДушевные поздравления с Днем Победы 9 Мая – тексты и открытки Христос Воскрес! Красивые открытки-поздравления с ПасхойХристос Воскрес! Красивые открытки-поздравления с Пасхой В моду на лето 2021 вернулись джинсовые платья в стиле 90-х, которые излучают дух свободыВ моду на лето 2021 вернулись джинсовые платья в стиле 90-х, которые излучают дух свободы Гороскоп на 30 мая 2021 всех знаков Зодиака: путь в западню и крах надеждГороскоп на 30 мая 2021 всех знаков Зодиака: путь в западню и крах надежд Рак кишечника: ученые назвали напиток, который удваивает рискРак кишечника: ученые назвали напиток, который удваивает риск

Последние новости

09:16
Потопы и плавающие авто: Украину накрыли мощные грозы с градом
09:05
31 мая - праздник блондинок: приметы и поздравления с Днем блондинок Фото Видео
08:55
В Днепре голый мужчина насмерть сиганул с торгового центра Видео
08:48
Гороскоп на 31 мая 2021 всех знаков Зодиака: два любовных пути и покорение высот Видео
08:36
Почерк надо менять: почему Россия причастна к посадке самолета в Минске мнение
Реклама
08:34
Признаки рака: шесть предупреждающих знаков на ногах, которые говорят о растущей опухоли кожи Видео
08:19
Коронавирус пошел на спад: за сутки в Украине заразились чуть более тысячи людей Видео
08:16
Танк и зенитка: мужчина устроил в подвале склад нацистской боевой техники Видео
07:53
Голая подруга в прямом эфире: журналист объяснил дикий ТВ-конфуз Видео
07:43
Удача во всем и везде: что обещает гороскоп Скорпиону в июне 2021
07:19
Стали известны новые подробности смерти украинского посла Бешты в Таиланде Видео
07:05
Как приготовить вкусный кофе Латте дома: невероятно простой рецепт Видео
06:46
Турция заставила НАТО быть с Лукашенко помягче мнение
06:45
Ляшко назвал сроки и условия ослабления карантина в Украине Видео
06:26
Журналист объявил о сценарии, при котором окружение Лукашенко организует переворот в Беларуси Видео
06:04
В моду на лето 2021 вернулись платья-рубашки в стиле 1900-х, которые подарила миру Коко Шанель Фото Видео
06:00
ПДЧ Украины в НАТО: эксперт оценил шансы Киева и сделал прогноз Видео
05:40
Арестович раскрыл детали переноса переговоров по Донбассу из Минска Видео
05:31
Выживают, кто как может: эксперт оценил борьбу Украины с коронавирусом Видео
05:21
В МИД объяснили, почему на встрече Байдена и Путина не состоится сделка по Украине Видео
Реклама
05:03
День Юлии 2021 – поздравления и красивые открытки с Днем ангела Юлии
04:23
В моду на лето 2021 вошли женские шорты в стиле 40-х, которые позволят испытать неимоверную легкость Фото Видео
03:51
Захват борта Ryanair: в Беларуси вычислили, кого ждали вместо Протасевича Видео
03:02
Дизайнер показал, как может выглядеть новый Mac Pro c уменьшенным корпусом Фото
02:14
Станет ясно, кто друг, а кто враг: что сулит Весам гороскоп на июнь 2021
01:45
Гороскоп на завтра 1 июня 2021 всех знаков Зодиака: два запрета в любви и нежданный доход Видео
00:52
Турция смягчила удар НАТО по Беларуси: эксперт объяснил, при чем тут Россия Видео
00:19
В Конгрессе США раскрыли сценарий нового санкционного удара по РФ Видео
00:06
Синоптики назвали дату долгожданного потепления в Украине Видео
30 мая, воскресенье
23:23
Умер 16-летний внук известного юмориста Олега Филимонова Видео
23:10
Невероятно вкусный клубничный смузи: пошаговый рецепт приготовления Видео
22:40
Ситуация будет меняться: чего ожидать украинцам от коронавируса этим летом Видео
22:20
От пекла до потопа: синоптик рассказала о погодном феномене летом Видео
21:53
В Украине цены на клубнику бьют рекорды Видео
21:27
Выборы в Госдуму в "ДНР": боевики раскрыли наглый сценарий Видео
21:02
Страна ЕС призвала к новому удару по Минску, подвергнув критике США и Германию Видео
20:52
Полуголая Maruv устроила жаркие танцы на концерте в России Фото
20:33
Врачи назвали список продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике Видео
20:30
Ожидаемый долгострой Dying Light 2 получит полную локализацию для Украины Видео
20:21
"Умру и всех постреляю": в РФ мужчина открыл огонь по прохожим, есть раненые Видео
Реклама
20:09
"Рубят сук, на котором сидят": в РФ разразились обвинением в адрес ЕС из-за встречи Путина и Байдена Видео
19:26
Удар РФ из Беларуси: в России оценили худший сценарий для Украины Видео
19:23
Байден сделал резкое заявление о Путине и предупредил о последствиях Видео
19:22
Чтобы деньги в доме водились: когда нельзя давать и брать в долг Видео
19:10
Народ требует крови: как Зеленскому пойти на второй срок мнение
18:55
Слухи пятилетней давности о GTA VI могут оказаться правдой: что на это указывает Видео
18:50
Под Одессой 40-летний мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку и бросился в бега Видео
18:45
Ляшко назвал главные провалы COVID-вакцинации в Украине Видео
18:23
Байден приедет в Украину, но при одном условии – дипломат Видео
18:03
В Житомире люди на лодках плавают по городу после мощного ливня Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять