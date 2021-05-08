УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В России на репетиции парада к 9 мая сожгли танк

8 мая 2021, 16:42
Прослушать новость
Остановить

Боевая техника, которая была произведена еще во времена СССР, вспыхнула ярким пламенем прямо возле здания горсовета депутатов в российской глубинке.

Танк, пожар
В России на репетиции парада к 9 мая сожгли танк / Башинформ

В российской глубинке, города Уфа, во время репетиции парада военной техники по случаю Дня Победы произошел инцидент, в ходе которого случился пожар в одном из танков. Об этом сообщает местный портал Башинформ.

Боевая техника, которая была произведена еще во времена СССР, вспыхнула вскоре после проезда мимо трибун перед зданием городского совета депутатов Уфы.

Танк ехал по проспекту Октября, завернул на Северный проезд и загорелся. За происходящим с удивленным видом наблюдали люди на улице. И естественно, снимали инцидент на камеры своих смартфонов.

Как объяснили местные спасатели, танк Т-26 загорелся по причине воспламенения топлива, которое пролилось на его корпус.

Сообщается, что водитель потушил огонь самостоятельно до прибытия пожарных и спасателей. При этом в ролике видно, как к танку съехались несколько пожарных авто. Также показано, как пожарные начинают тушить огонь, выходящий из-под его башни.

Читайте такжеДесятки танков и БТР: появилось новое видео с техникой РФ у границ Украины

Напомним, ранее сообщалось:

  • В России во время военных учений под Астраханью противотанковая ракета попала в танк Т-90.
  • Применяли противотанковые ракетные комплексы, в частности – ПТРК Конкурс с 9М113М.
  • Уточняется, что одна из ракет во время учений незапланированно поразила танк Т-90 и нанесла ему серьезные повреждения.
новости России танки День победы
Сейчас вы просматриваете новость «В России на репетиции парада к 9 мая сожгли танк». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Что пить на ночь, чтобы похудеть: диетолог раскрыла секретыЧто пить на ночь, чтобы похудеть: диетолог раскрыла секреты Что за праздник Красная горка 2021: дата, традиции и приметыЧто за праздник Красная горка 2021: дата, традиции и приметы Шесть вещей, которые гастроэнтерологи делают каждый день для защиты кишечникаШесть вещей, которые гастроэнтерологи делают каждый день для защиты кишечника Илларионов объяснил, зачем Европе СП-2 вместо транзита газа через УкраинуИлларионов объяснил, зачем Европе СП-2 вместо транзита газа через Украину Как работаем в мае 2021 в Украине: названы выходные дни на 9 МаяКак работаем в мае 2021 в Украине: названы выходные дни на 9 Мая

Последние новости

18:33
Оскорблявшую украинцев дочь судьи "отмазали" после езды в пьяном виде - СМИ
18:13
Ученый заявил о провале России по добыче воды для Крыма в Азовском море Видео
18:13
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра и послезавтра: подлая ловушка и встряски Видео
18:09
СМИ опубликовали поздравление "Медведчука" "Пушилину" с Днем победы Видео
17:41
Врач заявил о проблемах со статистикой по выявлению COVID-19 в Украине Видео
Реклама
17:17
Стало известно о новых планах России по достройке газопровода СП-2 Видео
16:42
В России на репетиции парада к 9 мая сожгли танк Видео
16:37
Зеленский обратился к украинцам в День памяти и примирения Видео
16:27
Что готовят на Радоницу: меню и рецепты поминальных блюд Видео
16:14
В Госдуме сделали оскорбительное заявление в адрес Украины и Зеленского Видео
16:13
В Украине кардинально поменяется погода 9 мая Видео
15:40
Зеленский прибыл на Луганщину: для селфи с ним выстроилась очередь Фото Видео
15:37
Эксперт рассказал, почему отключение от SWIFT РФ станет для нее катастрофой
15:31
"К порнокарьере готов": новый имидж Александра Усика вызвал ажиотаж в Сети
15:08
СМИ узнали о призыве премьера Чехии к ЕС в ответ на действия России Видео
14:40
В поезде Киев-Николаев пассажиров залило водой через дырявую крышу Видео
14:10
Белый пиджак – must have для весны-лета 2021: с чем носить Фото Видео
14:01
Вопрос ПДЧ Украины в НАТО: у Зеленского раскрыли планы на саммит Альянса Видео
13:56
Ни одного "красного" региона: Минздрав обновил карантинны зоны Видео
13:45
COVID-паспорта пока на паузе: в ЕС рассказали, когда примут решение Видео
Реклама
13:14
У Путина разразились заявлением в адрес США из-за требования по Крыму Видео
12:59
На Донбассе ВСУ сбили российский беспилотник Фото Видео
12:48
Путин публично сделал вид, что Зеленского не существует Видео
12:31
В США сделали заявление о новой сделке с Россией по ядерному оружию Видео
12:05
"Мать заставила": украинцы высмеяли студентку, попавшую в скандал из-за Басты Видео
12:05
Летальное оружие для Украины: Кравчук сообщил, кто протянул Киеву руку помощи Видео
12:05
Гороскоп на 8 мая 2021 года для всех: когда самое опасное время Видео
11:42
Эксперт раскрыл сценарий удара США по РФ в случае новой атаки на Украину Видео
11:10
Мини-сумки сказочной красоты – большая модная тенденция 2021 Фото Видео
10:54
Жара, дожди и бури: синоптик по дням расписал погоду летом в Украине Видео
10:24
"Нацизм – зло": Зеленский сделал заявление в День памяти и примирения Видео
10:03
Разводитесь! Как изменилось отношение украинцев к браку мнение
10:02
Штормовое предупреждение в Киеве: столицу накроет сильный ветер, придут заморозки Видео
09:54
В Белом доме показали кулак России и пригрозили новыми санкциями Видео
09:41
В Днепре грабитель ворвался в дом и пытал ребенка до полусмерти Видео
09:06
Дочь судьи, назвавшая украинцев "быдлом", записала новое видеообращение Видео
08:49
Украина получила выговор от США мнение
08:16
Перед выходными в Украине выявили еще почти 9 тыс. больных COVID-19 Видео
08:08
Витренко рассказал, при каких условиях цена на голубое топливо упадет Видео
07:50
Красная горка 2021: приметы на погоду, замужество и богатство Видео
Реклама
07:30
Вашингтон готов подставить плечо Киеву в сфере безопасности - Госдеп Видео
07:15
Дочь Тины Канделаки засветила грудь в откровенной фотосессии
06:54
В России из-за Украины может разразиться катастрофа мнение
06:33
Обрушить режим Путина: в Сеть слили документы МИД РФ Видео
06:02
Ночь аль-Кадр 2021: традиции и что делать
05:33
Волонтер рассказал, что делать с жителями ОРДЛО с паспортами РФ
05:05
Ученые нашли способ выявлять тяжелую форму COVID-19 в первый день госпитализации Видео
04:30
Визит Блинкена в Украину: эксперт объяснил сигнал Вашингтона Путину Видео
03:50
Дипломат рассказал, почему России грозит потеря СП-2 из-за Украины Видео
03:11
Эксперт раскрыл планы России по поиску воды для Крыма в Азовском море Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять