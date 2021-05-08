В России на репетиции парада к 9 мая сожгли танк / Башинформ

В российской глубинке, города Уфа, во время репетиции парада военной техники по случаю Дня Победы произошел инцидент, в ходе которого случился пожар в одном из танков. Об этом сообщает местный портал Башинформ.

Боевая техника, которая была произведена еще во времена СССР, вспыхнула вскоре после проезда мимо трибун перед зданием городского совета депутатов Уфы.

Танк ехал по проспекту Октября, завернул на Северный проезд и загорелся. За происходящим с удивленным видом наблюдали люди на улице. И естественно, снимали инцидент на камеры своих смартфонов.

Как объяснили местные спасатели, танк Т-26 загорелся по причине воспламенения топлива, которое пролилось на его корпус.

Сообщается, что водитель потушил огонь самостоятельно до прибытия пожарных и спасателей. При этом в ролике видно, как к танку съехались несколько пожарных авто. Также показано, как пожарные начинают тушить огонь, выходящий из-под его башни.

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