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На базе у "титушек" Кивы полиция нашла кучу оружия и гранат

10 февраля 2021, 21:45
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Как сообщают полицейские, с более чем сотней членов организации Патриоты за жизнь были в отделении оперативно проведены нужные процессуальные действия.

Оружие
На базе у "титушек" Кивы полиция нашла кучу оружия и гранат / Нацполиция

Изъято множество единиц оружия и гранат полицейскими во время обыска в здании в Тверском тупике в столице Украины, где днем 10 февраля националисты из партии Национальный корпус блокировали представителей организации Патриоты за жизнь (во главе которой стоит нардеп от ОПЗЖ Ильи Кивы. Об этом сообщили в пресс-службе Главка Нацполиции по Киеву.

По словам начальника столичной полиции Андрей Крищенко, происхождение изъятых единиц огнестрельного оружия и боевых гранат будут устанавливать эксперты. Более ста человек из организации Патриоты за жизнь пригласили в территориальное отделение полиции, где с ними провели процессуальные действия.

Открыты уголовные производства по факту подготовки к уголовному правонарушению (часть 1 статьи 14) и хулиганства (часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины).

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Представители Национального корпуса устроили возле дома №3 в Тверском тупике акцию протеста. Они утверждали, что в здании находится база "титушек" партии Оппозиционная платформа - За жизнь, которых якобы привезли для дестабилизации ситуации в Украине.
  • Между представителями Нацкорпуса и участниками организации Патриоты за жизнь быстро началась словесная перепалка с последующим бросанием дымовыми шашками и камнями.
  • Затем на место происшествия прибыла полиция и "титушек" ОПЗЖ начали задерживать.
  • Сам Илья Кива заявлял, что в здании участники организации Патриоты за жизнь готовились чемпионату Украины по боксу.
новости Киева оружие титушки полиция Илья Кива Андрей Крищенко
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