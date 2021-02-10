На базе у "титушек" Кивы полиция нашла кучу оружия и гранат / Нацполиция

Изъято множество единиц оружия и гранат полицейскими во время обыска в здании в Тверском тупике в столице Украины, где днем 10 февраля националисты из партии Национальный корпус блокировали представителей организации Патриоты за жизнь (во главе которой стоит нардеп от ОПЗЖ Ильи Кивы. Об этом сообщили в пресс-службе Главка Нацполиции по Киеву.

По словам начальника столичной полиции Андрей Крищенко, происхождение изъятых единиц огнестрельного оружия и боевых гранат будут устанавливать эксперты. Более ста человек из организации Патриоты за жизнь пригласили в территориальное отделение полиции, где с ними провели процессуальные действия.

Открыты уголовные производства по факту подготовки к уголовному правонарушению (часть 1 статьи 14) и хулиганства (часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины).

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