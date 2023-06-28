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Война может закончиться в этом году: Пономарев описал сценарий

Анна Ярославская
28 июня 2023, 09:46 обновлено 28 июня, 09:55
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Когда первая линия обороны будет прорвана, и украинская армия будет в Крыму, начнется тотальное бегство российских войск.
Илья Пономарев, Крымский мост
В ближайшее время Крымский мост будет подорван, считает Илья Пономарев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram

Война в Украине может закончиться в этом году. И ключом к завершению военных действий является освобождение от российской оккупации полуострова Крым. Об этом заявил координатор политического центра Легиона Свобода России, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

"Не исключен вариант, что война закончится в этом году. С капитуляцией более сложный вопрос. Не думаю, что при Путине российские войска будут капитулировать. Я думаю, что сначала украинская армия окажется в Крыму, потом начнется буза в Москве, а только после этого будет подписание какого-то мирного договора", - сказал Пономарев во время чата на Главреде.

Он считает, что когда первая линия обороны будет прорвана, и украинская армия будет в Крыму, начнется тотальное бегство российских войск.

Пономарев добавил, что Украине нет смысла полностью сносить Крымский мост, хотя вероятнее всего ов ближайшее время он будет подорван - этого требует военная целесообразность.

"В ближайшее время Крымский мост будет подорван, просто потому что нужно нарушать линии снабжения. Он и так работает не в полную силу после партизанской атаки, а будет и новое нападение. Но в целом я считаю, что этот мост еще Украине послужит. Потому я бы не стал совсем его сносить", - сказал он.

Кто такой Илья Пономарев

Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Смотрите видео чата с Ильей Пономаревым на Главреде:

Освобождение Крыма от российской оккупации

Приблизительно 68% украинцев считают, что Украина должна попытаться освободить военным путем все свои территории в границах 1991 года, включая оккупированный Крым. Около 24% считают, что от силовой операции на Крымском полуострове следует воздержаться в случае возвращения всех территорий вместе с Донбассом. Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии.

Полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан уверен: если западные партнеры будут поставлять ВСУ оружие с такой же скоростью, как и в январе-марте 2023 года, то Украина уже осенью сможет вернуть под свой контроль полуостров Крым.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес отметил, что армия Украины может освободить захваченный Крым уже к концу августа. По словам генерала в отставке, для этого Запад должен дать украинским войскам дальнобойное оружие.

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