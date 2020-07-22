Контактная группа согласовала меры по прекращению огня на Донбассе

На Донбассе 27 июля начнется режим тишины / УНИАН

Контактная группа согласовала дополнительные меры по прекращению огня на Донбассе, они вступят в силу с понедельника, сообщил журналистам полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

"После почти пятимесячного сопротивления украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском. Меры по обеспечению режима прекращения огня между Киевом и Донбассом должны вступить в силу 27 июля", - сказал Грызлов.

В российской делегации приветствуют это решение.

"В связи с этим нельзя испытать ничего, кроме удовлетворения", - подчеркнул Грызлов.

Читайте такжеНа Донбассе боевики надругались над телом убитого медикаНапомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал требование РФ изменить законодательство для Донбасса.

В интервью Сегодня он подчеркнул, что Украина как независимое государство будет принимать те законы, которые считает нужными, и ни одна страна не будет указывать, каким должен быть ее закон.

"Когда Россию не устраивает положение какого-то закона Украины или законопроекта Украины, то это проблема России, а не Украины. Мы независимое государство и будем принимать те законы, которые считаем нужными. Мы уважаем свои международные обязательства и всегда корелируем наше законодательство с международными обязательствами, но ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть закон. У нас не бюро удовлетворения "хотелок" каких-либо стран", - отметил глава МИД.