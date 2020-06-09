"Россия - оккупант": "партизаны" в тылу боевиков "ДНР" расклеили новые листовки - фото

Листовки "Россия - оккупант" / Facebook Анатолия Штефана

На временно оккупированных россиянами и боевиками группировок "Л/ДНР" районах Донбасса (в городе Новоазовск, что в Донецкой области) неизвестные "партизаны" вновь расклеили листовки, в которых Российская Федерация названа оккупантом.

"Новоазовск — это Украина. Российским оккупантам об этом напомнили листовками. Подразделения "нарядной милиции" и "МГБ" очень взволнованы — кто это сделал?",— написал на своей странице в украинском сегменте социальной сети Facebook офицер ВСУ и волонтер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). К посту он добавил и снимки листовок.

Напомним, накануне Штефан рассказывал и публиковал фото того, как во временно оккупированных боевиками группировки "ЛНР" районах Луганской области, где оккупационные администрации закрывают шахту "Никанор-Новая", в нескольких населенных пунктах массово расклеили листовки с призывом к забастовкам.

До того стало известно, что с учебного года 2020/2021 на временно оккупированных боевиками "ЛНР" районах Луганщины будет полностью исключен украинский язык из школьной программы для всех классов.