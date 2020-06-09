УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Россия - оккупант": "партизаны" в тылу боевиков "ДНР" расклеили новые листовки - фото

9 июня 2020, 10:32

Во одном из временно оккупированных городов Донетчины "партизаны" провели новую акцию.

Листовки "Россия - оккупант" / Facebook Анатолия Штефана

На временно оккупированных россиянами и боевиками группировок "Л/ДНР" районах Донбасса (в городе Новоазовск, что в Донецкой области) неизвестные "партизаны" вновь расклеили листовки, в которых Российская Федерация названа оккупантом.

"Новоазовск — это Украина. Российским оккупантам об этом напомнили листовками. Подразделения "нарядной милиции" и "МГБ" очень взволнованы — кто это сделал?",— написал на своей странице в украинском сегменте социальной сети Facebook офицер ВСУ и волонтер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). К посту он добавил и снимки листовок.

Напомним, накануне Штефан рассказывал и публиковал фото того, как во временно оккупированных боевиками группировки "ЛНР" районах Луганской области, где оккупационные администрации закрывают шахту "Никанор-Новая", в нескольких населенных пунктах массово расклеили листовки с призывом к забастовкам.

До того стало известно, что с учебного года 2020/2021 на временно оккупированных боевиками "ЛНР" районах Луганщины будет полностью исключен украинский язык из школьной программы для всех классов.

новости Украины Анатолий Штефан боевики ДНР
Сейчас вы просматриваете новость «"Россия - оккупант": "партизаны" в тылу боевиков "ДНР" расклеили новые листовки - фото». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:32
"Россия - оккупант": "партизаны" в тылу боевиков "ДНР" расклеили новые листовки - фото
10:22
Коронавирус в Украине 9 июня: за сутки еще почти 400 новых зараженных - обновлено
10:13
Два известных украинских журналиста представят ОРДЛО на переговорах по Донбассу
10:08
ДТП с Ефремовым - появились фото убитого Сергея Захарова
10:04
В Слуге народа назвали условие для отставки Авакова - СМИ
09:59
Дело MH-17: трибунал в Гааге приобщит к делу интервью Гиркина Гордону
09:21
Умер водитель авто, в которое въехал пьяный Михаил Ефремов
09:18
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 9 июня
09:13
Расовые проблемы станут причиной конца Америки мнение
09:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 июня: поддержка покровителей и серьезный штраф Видео
08:54
В Киеве закроют известную сеть пиццерий
08:51
Россия и США согласились на переговоры по новой ядерной сделке
08:24
Американские санкции забивают последний гвоздь в гроб Северного потока мнение
08:23
Хотел нарочно заразиться коронавивирусом - Зеленский Видео
08:20
Битва за Киев: кто станет следующим мэром столицы
07:41
Как после Второй мировой: Всемирный банк дал неутешительный прогноз о падении экономики
06:54
Кабмину Шмыгаля осталось недолго: каким будет новое правительство мнение
06:33
День Анастасии 2020 – поздравления от души и открытки для сердца
06:01
Что будет с долларом после получения Украиной транша МВФ - прогноз эксперта
05:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на 10 июня: невероятные предложения и финансовый успех Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять