'Войну не выиграть на добровольцах': Жорин раскрыл секреты успешной мобилизации

Коротко:
- В Украине нужно изменить отношение населения к мобилизации
- Рекрутинг и мобилизация должны быть единым процессом
- Нужно популяризировать подготовку гражданского населения
Рекрутинг и мобилизация должны быть интегрированы в единую систему, только тогда будет эффективность мобилизационного процесса. Об этом написал в своем Telegram заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин.
По его словам, рекрутинговые центры не решат вопрос мобилизации. Потому что в масштабах государства рекрутинг облегчает процесс мобилизации, но не заменяет его.
"Не получится уехать только на положительной мотивации, ведь еще ни одна большая война не была только на добровольцах. Два процесса - рекрутинг и мобилизация - должны быть интегрированы в единую систему, и только тогда можно говорить об эффективности", - говорится в сообщении.
Максим Жорин отметил, что нужно изменить отношение людей к мобилизации.
"Кроме информационной политики, нужно популяризировать подготовку гражданского населения. После подготовки люди не только получают необходимые навыки, полностью снимается главный вопрос - поиск мотивации бороться. Тот, кто прошел подготовку, теряет страхи, связанные с войной и службой, понимает все реалии уже гораздо лучше. Милитаризованное общество и массовая подготовка - это вопрос выживания и морального-волевого состояния всей страны", - подчеркнул заместитель командира третьей ОШБр.
Мобилизация в Украине - последние новости
Как писал Главред со ссылкой на Минобороны, в Украине будет новая волна мобилизации, которую планируют провести с ноября по февраль. В издании Financial Times отмечали, что мобилизовать хотят 160 тысяч человек. В то же время некоторые источники издания на условиях анонимности заявляют о возможности призвать лишь до 100 тысяч человек.
Напомним, согласно закону, в возрасте 18 - 60 лет все военнообязанные женщины в Украине должны обновить свои учетные данные в ТЦК. Однако как говорится в объяснении Кременчугского районного ТЦК и СП, о принудительной мобилизации женщин речь не идет. Там объясняют, что вступить в ряды ВСУ женщины могут только по собственному желанию.
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что в Украине необходимо продолжать проведение мобилизации, но Минобороны готово говорить и работать с бизнесом для обсуждения помощи в вопросах бронирования сотрудников.
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