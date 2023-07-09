Возле Крымского моста были взрывы: оккупанты полностью перекрыли движение

Российские пропагандисты заявили, что ракета, которую якобы сбило ПВО оккупантов, двигалась в сторону Крымского моста.

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Возле Крымского моста были взрывы/ коллаж: Главред, фото: Twitter Крымский мост, скрин

В районе Крымского моста в воскресенье, 9 июля, были слышны взрывы. Оккупационные власти Крыма заявили, что взрывы связаны якобы с работой противовоздушной обороны.

Об этом сообщили местные паблики и так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов. При этом коллаборант отметил, что в результате взрывов никто не пострадал.

"В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", – написал так называемый "глава" Крыма.

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В сети появились кадры, на которых видно, как российское ПВО пытается сбить ракету и что над Крымским мостом поднимается столб дыма.

В то же время российские пропагандисты заявили, что ракета, которую якобы сбило ПВО, была направлена на Крымский мост. Также они сообщили, что по состоянию на 13:02 движение по мосту было остановлено в обе стороны.

Возле Крымского моста были взрывы/ скрин

Когда Украина может ударить по Крымскому мосту

Полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, сколько простоит Крымский мост после подрыва Каховской ГЭС. Военный эксперт отметил, что Крымский мост, через который доставляется военная техника оккупантам, нужно уничтожить в ближайшее время. Он добавил, что мост будет разбит после появления механизма, который позволит полностью реализовать эту задачу.

Военный эксперт Петр Черник отметил, что Крымский мост рано или поздно рухнет ‒ но произойдет это только тогда, когда наступит самый целесообразный момент. По его словам, важно не опережать события.

Ранее сообщалось, что замминистра обороны Анна Маляр впервые открыта признала, что именно Украина взорвала Крымский мост 8 октября 2022 года. По словам Маляр, операция была необходима для того, чтобы сломать логистику российских оккупантов.

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