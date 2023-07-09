Готовят ловушку: РФ убрала все носители "Калибров" из Черного, Азовского и Средиземного морей

По состоянию на утро 9 июля Россия вывела все носители ракет "Калибр" из Черного, Азовского и Средиземного морей. В то же время в этих морях несут боевое дежурство 14 вражеских кораблей.
Как сообщают Военно-Морские силы Вооруженных Сил, в акватории Черного моря дежурят 5 российских кораблей, в Азовском – 1, а в Средиземном – 8.
За сутки, как отмечают в ведомстве, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовского моря – 15 судов, из них 2 двигалось в направлении пролива Босфор;
- к Черному морю – 16 судов, из них 3 двигалось в направлении пролива Босфор;
Ракетный удар "Калибрами" по Львову
Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. В результате атаки оккупантов 10 человек погибли и 45 получили ранения (из них трое детей). Возраст погибших – от 32 до 95 лет. Самая старшая погибшая женщина пережила Вторую мировую.
Разрушению подверглись: более 30 домов; более 250 квартир; 10 общежитий; дом ребенка; два вуза; санаторная школа. Повреждена одна подстанция во Львове.
В РФ после удара назвали циничную цель атаки по Львову. В России Министерство обороны цинично заявило, что они специально ударили по Львову ракетами "Калибр". В Минобороны РФ заявляют, что оккупанты нанесли удар высокоточным оружием якобы по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ.
Читайте также: