Возле оккупированного Севастополя внезапно задымился российский корабль

Корабль в Севастополе окутали клубы дыма / Фото twitter.com/CovertShores

Возле временно оккупированного Севастополя в Черном море внезапно задымился российский корабль. Сначала он выпустил дымовые приманки, а после этого на нем начали происходить "странные вещи".

Задымление на российском корабле зафиксировал военно-морской эксперт HI Sutton из проекта OSINT. Фото горящего корабля опубликовано в Twitter.

По мнению эксперта, российский корабль пытался замаскироваться дымовыми приманками, но это ему не помогло. Сразу же после этого были слышны взрывы, а затем возле корабля появился черный дым. Эксперт считает, что судно могли подбить украинские ракеты.

Также он сообщил, что на фото в дыму можно рассмотреть патрульный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков". Такие корабли могут иметь на вооружении крылатые ракеты "Калибр" количеством в 8 единиц на один залп.

Фото twitter.com/CovertShores

Фото ЧП Севастполь

Корабль возле Севастополя в дыму / Фото twitter.com/CovertShores

Пользователи сети уже шутят, что российский корабль оказался в черном дыму из-за "бушующего Нептуна".

Как сообщал Главред, в июне украинские военные подбили двумя ракетами "Гарпун" судно Черноморского флота РФ – буксир "Василий Бех". В него попали как раз тогда, когда оно транспортировало на временно оккупированный остров Змеиный боеприпасы, вооружение и личный состав российских войск. Буксир после удара ракетами буквально превратился в плавучий костер. В результате этого были ликвидированы 70% экипажа противника.

Ранее в захваченном Россией Крыму заметили один из больших десантных кораблей Черноморского флота РФ с признаками повреждений. Корабль удалось сфотографировать у причалов в Сухарной бухте Севастополе.

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