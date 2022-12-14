Возьмут в оперативное окружение: полковник ВСУ раскрыл сценарий освобождения Крыма

Корабли ЧФ в бухтах Крыма могут "ловить и топить" ВСУ, уверен Роман Свитан.

Роман Свитан спрогнозировал вариант освобождения Крыма / Коллаж фото из личного архива Романа Свитана, 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Крым будет освобождаться от российской оккупации военным путем, заявил военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Ему не повезло намного больше, чем правобережью Херсонщины. За Крым будут бои, так как российские войска будут выполнять задачу обороны", — сказал он в ходе чата в Главреде.

Военный эксперт говорит, что Крым намного проще деоккупировать, чем ту же Херсонскую область: "Сам по себе Крым, особенно после разрушения Крымского моста, окажется в оперативном окружении. И дальше дело времени, пока россияне не используют все свои армейские запасы в Крыму".

Он уверен в том, что корабли ЧФ в бухтах Крыма могут "ловить и топить" ВСУ.

"Такого рода движение обязательно будет сопровождаться прохождением фронта по всему Крыму. Потому Крыму в этом смысле не повезло", — отметил полковник запаса.

"Из Крыма придется уходить всем россиянам и всем тем, кто получил российские паспорта. Им там будет очень опасно находиться, ведь весь Крым будет зоной военных действий. Должна быть эвакуация, и ею должны заниматься оккупационные войска. Скорее всего, россияне должны будут посадить людей на корабли и вывезти их с полуострова. При прохождении фронта мирному населению лучше не оставаться, тем более в Крыму, где довольно сложная специфика местности, а, соответственно, будет специфическим и движение фронта", — добавил Свитан.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что захваченный Россией в 2014 году Крымский полуостров может вернуться в Украину уже через полгода. Чиновник планирует спустя 6 месяцев включиться в эфир из Ялты. По мнению Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем.

В свою очередь советник ОП Алексей Арестович также полагает, что Крым может быть освобожден через полгода. Оккупационным войскам России будет сложно удержать полуостров.

Добавим - украинский военнослужащий Юрий Касьянов считает, что Крым вернется в состав Украины, вероятно, после наступления ВСУ или дипломатического диалога уже с новыми российскими властями. При этом оккупанты могут добровольно покинуть Крымский полуостров в случае разрушения логистики.

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