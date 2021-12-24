Возвращающиеся на праздники заробитчане устроили "Армагеддон" на границе Польши с Украиной

/ Facebook/zahidnuy.kordon/

В Польше на границе с Украиной образовались большие заторы из автомобилей в связи с наплывом заробитчан, которые направляются домой на новогодние и рождественские праздники.

Как пишет в Facebook администратор группы Granica/Кордон PL-UA Томаш Барт Бартецки, "пробки" образовались почти на всех КПП.

"Очереди в сторону Украины на всех ПП, кроме Dołhobyczów и Krościenko (12:30). В конце дня все может стать еще хуже", - рассказал он.

/ Facebook/Granica /Кордон PL-UA

Как уточняет ТСН, в пунктах пропуска несколько километровых очередей на въезд в Украину. Больше всего в пункте пропуска Корчова-Краковец.

В очередях по польской стороне сотни машин. На пунктах пропуска по несколько сотен автомобилей. Это еще не пик, говорят пограничники. Они прогнозируют, что именно сегодня и завтра больше всего наших граждан будут возвращаться домой. К этому, говорят, уже подготовились.

Реклама

"Представителями Госпогранслужбы принят ряд мер по ускорению оформления наших граждан. В частности. выставлены дополнительные пограничные наряды, открыты отдельные дополнительные полосы движения. За 12 часов было оформлено около 750 транспортных средств", — рассказал начальник отделения инспекторов КП Краковец Сергей Верельник.

Ежегодно накануне и после Рождества христиан западного обряда на границе образуются большие очереди. Работники массово возвращаются домой из Европы: преимущественно из Польши, Германии и Чехии. Люди рассказывают, что в очереди стоят по шесть-семь часов.

За час польские и украинские пограничники оформляют в среднем 50 машин. Впрочем, каждый раз подъезжают новые. Вероятно, очереди будут еще длиннее, а время ожидания пересечения границы еще продолжительнее.